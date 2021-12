पटना: बिहार की राजधानी पटना में सोना का डिमांड दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. लोगों का रुझान सोने और चांदी (Gold And Silver Rate In Bihar) के आभूषणों पर ज्यादा दिख रहा है. जिसका नतीजा है कि सर्राफा बाजार पूरी तरह से गुलजार है. शादी-विवाह के सीजन में सोने के आभूषण की भी बिक्री खूब हो रही है. बात करें आज के मार्केट की, तो आज 24 कैरेट सोने का रेट (Gold Price In Patna) 49,500 प्रति 10 ग्राम है, तो वहीं 22 कैरेट सोने का रेट 46,500 है.

इसे भी पढ़ें: 10th December Gold Price: पटना में सोने और चांदी की कीमत, जानें क्या है रेट

अधिकांश आभूषण 22 कैरेट सोने के का आभूषण बनाते हैं. उसमें सोना व्यापारियों के द्वारा मेकिंग चार्ज ऐड करके बेचा जाता है. अधिकांश लोग इन दिनों हॉलमार्क के गहनों की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं. हॉलमार्क के गहनों की खरीदारी करने में लोगों को भले थोड़ा ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं लेकिन भविष्य में हॉलमार्क के गहने बेचने पर पूरा पैसा वापस मिल जाता है. जिसके कारण लोग हॉलमार्क के गहने ही खरीदना पसंद कर रहे हैं. पटना के बाकरगंज सर्राफा बाजार और बोरिंग रोड की तमाम छोटी-बड़ी दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रहा है. ग्राहक हॉलमार्क क्वालिटी के अनुसार गहनों की खरीदारी में जुटे हुए हैं. बता दें कि शहर में स्वर्ण व्यवसायियों के एसोसिएशन द्वारा सोने की रेट तय की जाती है.



ये भी पढ़ें: 9th December Gold Price: पटना में सोने और चांदी की कीमत, जानें क्या है रेट

बता दें कि 14 तारीख से खरमास की शुरुआत हो रही है. खरमास में कोई भी नया सामान की खरीदारी नहीं होता है. यहां तक कि शादी विवाह भी 1 महीने के लिए ठप हो जाती है. ऐसे में खरमास महीने में सोने चांदी से निर्मित वस्तुओं की बिक्री कम होती है. ऐसे में सोना व्यापारियों की मानें तो उनका कहना है हर साल खरमास महीने में सर्राफा बाजार फीका पड़ जाता है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP