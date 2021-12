पटना: शादी विवाह का सीजन जारी रहने के कारण सर्राफा बाजार में रौनक जारी है. बिहार के सर्राफा बाजार में आज के दिन सोना खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए बेहद ही खास दिन है. बुधवार को बाजार में सोने (Gold And Silver Rate In Bihar) की कीमत में थोड़ी सी कमी आई है. 24 कैरेट सोना ₹48,900 प्रति 10 ग्राम (Gold Price In Patna) है. वहीं 22 कैरेट सोना ₹46,500 प्रति 10 ग्राम (Silver Price In Patna) मिल रहा है.

सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि शादी विवाह का सीजन बस कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा. उसके बाद खरमास शुरू हो रहा है, तो ऐसे में सोने-चांदी की बिक्री कम हो जाती है. चांदी के दाम में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है. चांदी ₹61,900 प्रति किलो है. पिछले कई दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

शादी विवाह के सीजन में लोग सोने से निर्मित गहनों की खरीदारी जमकर करते हैं. शादी विवाह में सोने के गहने खरीदना शुभ माना जाता है. ऐसे में सर्राफा बाजार में इन दिनों शादी-विवाह के सीजन में गुलजार है. सर्राफा व्यापारियों का भी मानना है कि खरमास मास में सोने-चांदी के वस्तुओं की बिक्री कम हो जाती है. वहीं आने वाले अगले साल जनवरी माह से लग्न की शुरुआत होगी, तो फिर सर्राफा बाजार की रौनक बढ़ जाएगी.

