नवादा: बिहार के नवादा में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जहां लव मैरिज (Love Marriage in Nawada) के चार साल बाद प्रेमिका पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार (Girlfriend Left husband and Absconded with Boyfriend) हो गयी. 2018 में कौआकोल के भुआलटांड़ के मोहन विश्वकर्मा के पुत्र दीपक विश्वकर्मा ने गांव की ही पूजा कुमारी से लव मैरिज की थी. शादी के दो साल पहले से ही दोनों में प्यार-मोहब्बत था. शादी के बाद दोनों नवादा शहर के गोपाल नगर मोहल्ले में किराए पर रहने लगे. दो साल पहले पूजा ने पुत्री को जन्म दिया. इसके बाद वह शहर के एक ब्यूटी पार्लर में ब्यूटीशियन का कोर्स करने लगी. उसी दौरान मिर्जापुर मोहल्ले के रितेश कुमार से उसको प्रेम हो गया और वह 8 अप्रैल को अपने प्रेमी संग फरार हो गई.

समझाने पर दोबारा प्रेमी से नहीं मिलने का किया वादा: पत्नी के फरार होने के बाद वह नगर थाने पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई. दीपक ने बताया कि वह स्कार्पियो चलाता है. इसलिए वह हर समय घर पर नहीं रहता. पैसेंजर को लेकर अक्सर दूसरे शहर उसका आना-जाना लगा रहता है. कुछ दिनों पहले पता चला कि रात में एक लड़का घर पर आता है. इसकी जानकारी लेने पर पता चला कि मिर्जापुर के रितेश के साथ पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा है. उसने अपनी पत्नी को समझाया. इसके बाद उसने दोबारा ऐसा नहीं करने की बात कही. समझाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ.



2 साल की बेटी छोड़कर प्रेमी के साथ फरार: दो दिन पहले फिर से समझाया तो उसने बेटी की कसम खाकर गलती कबूल की. पति ने बताया कि 7 अप्रैल को पत्नी को बाजार ले जाकर 1600 की नथिया खरीदा . इसके अगले ही दिन वह दो साल की बेटी को घर में छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. जब उसके प्रेमी से मोबाइल पर संपर्क किया तो वह जानकारी से मुकर गया और उसने धमकी भी दी. इसके बाद वह नगर थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है.

