नवादाः बिहार के नवादा में यूपी के चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार (Thief gang members of UP arrested in Nawada ) किया गया है. गिरोह के पास से भारी मात्रा में हथियार और लूट के समान बरामद हुए हैं. साथ ही चोरी के लिए प्रयुक्त होने वाले औजार भी मिले हैं. गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के ताकिया मुहल्ले से आठ पुरुष और दो महिला को सोने चांदी के जेवरात और हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया.

यूपी के बदांयू का है गिरोहः सदर डीएसपी उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि यूपी के बदायूं से आकर पूरा गिरोह नवादा में रह रहा था. यह गिरोह यहां आभूषण दुकानों में चोरी करता था. जिले में पिछले कुछ दिनों में चोरी की घटनाएं जो हो रही थी. उसमें यही गिरोह शामिल था. गिरोह के सदस्यों ने कहा कि बदायूं में इनका पूरा मुहल्ला यही काम करता है. छापेमारी में नरहट, हिसुआ, बुन्देलखंड एवं नगर थाना की पुलिस टीम शामिल थी.

आठ पुरुष और दो महिला सदस्य गिरफ्तारः डीएसपी ने बताया कि गिरोह में आठ पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं. सभी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला के रहने वाले हैं. इनके साथ दो महिला सहयोगी उत्तर प्रदेश के ओरैया जिले की रहने वाली हैंं. स्थानीय सहयोगी मो. नेहालुद्दीन पिता हाफिज अब्दुल अजीज, तकिया मुहल्ला थाना बुन्देलखंड, नवादा का रहने वाला है. नेहालुद्दीन इस गिरोह को यहां पनाह व अन्य सहायता उपलब्ध करायी जा रही थी. इन्हें भी गिरफ्तार किया गया है.

यूपी से आकर बिहार के जिलों में करते थे चोरीः गिरोह के सदस्यों के स्वीकारोक्ति बयान के अनुसार चोरों के इस गिरोह का गुट सर्दी के मौसम में चोरी के लिए नवादा, नालंदा व जमुई जिला आते हैं. इन्होंने विगत दिनों में नरहट थाना में हुए आभूषण दुकान चोरी में अपनी संलिप्ता स्वीकार की है. इनकी निशानदेही पर विभिन्न घटनास्थल से चुराई कुछ आभूषण और सम्पत्ति भी बरामद हुई है. इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी व चोरी की शेष सम्पत्ति की बरामदगी के लिए इसे न्यायालय में अग्रसारित व पुलिस रिमांड पर लेकर छापेमारी के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है.



गिरोह के पास से बरामद सामानः चार पीस, देसी कट्टा, 35 जिन्दा कारतूस, सोने की 11 ग्राम दो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी,चांदी की करीब 1300 ग्राम ज्वेलरी, तीन पीस डिजिटल वेट मशीन, लोहे का बटखारा चार पीस, तीन साईकिल, लोहे का बना हेक्सा ब्लेड लगाने का उपकरण दो पीस, हेक्सा ब्लेड 18 पीस



