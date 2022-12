नवादा: बिहार के नवादा (Crime in Nawada) जिले में लगातार बढ़ रहे चोरी और लूटपाट के मामले को लेकर पुलिस अब अलर्ट हो गई है. अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है. इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिली है. पुलिस ने बुंदेलखंड ओपी थाना क्षेत्र के तकिया पर घेराबंदी कर सघन छापेमारी कर हथियार के साथ दर्जनों लोगों को हिरासत (Many arrested with weapons in Nawada) में लिया. सभी गिरफ्तार आरोपियों का संबंध उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है.



पुलिस ने बरामद किए हथियार: नवादा बुंदेलखंड ओपी थाना क्षेत्र (nawada bundelkhand op police station area) के तकिया पर कई घरों में छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस समेत, सोने चांदी के आभूषण, ताला तोड़ने वाला मशीन, छुरा, तलवार और कई अन्य उपकरण बरामद किया है. इस दौरान पुलिस ने दर्जनों लोगों को भी अपनी हिरासत (Dozens arrested with weapons in Nawada) में लिया है. बताया जा रहा है कि कई महिलाएं भी शामिल है.

फेरी के माध्यम से करती है रेकी: बताया जा रहा है कि इस गैंग जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं. वो दिन में अलग-अलग इलाकों में जाकर फेरी के माध्यम से रेकी का काम करती है. फिर रेकी किए गए इलाके में जाकर गैंग की मदद से लूटपाट की वारदात को अंजाम देते है. सभी गिरफ्तार लोग उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले हैं. फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है. बताया जा रहा है कि पुलिस की पड़ताल से कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं.

