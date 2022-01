नवादा: बिहार में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Bihar) चोरों के लिए वरदान साबित हो रहा है. नवादा में चोरी (Theft in Locked House in Nawada) की वारदात से हड़कंप मच गया है. चोरों ने एक बंद मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. चोर लाखों के जेवरात समेत 50 हजार नगदी लेकर चंपत हो गए. घटना जिले के नगर थाना क्षेत्र के बड़ी दरगाह मोड़ के पास की है.

बताया जाता है कि नवादा निवासी निरंजन साव के बंद मकान की रैकी करने के बाद चोर पीछे के रास्ते से देर रात घर में घुस गए. चोरों ने इस दौरान जमकर उत्पात मचाया. चोरों ने घर मे रखे जेवरात, कांसे और स्टील के बर्तन के अलावा 50 हजार रुपए नगदी लेकर चंपत हो गए. पीड़ित गृहस्वामी निरंजन साव ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ अपनी दीदी के यहां राजगीर के तपोवन गए थे. जब अपने घर वापस आए और घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था. घर के पीछे वाले गेट का ताला टूटा पड़ा था.

नवादा में बंद मकान में चोरी

पीड़ित निरंजन साव ने बताया कि बंद घर देख चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर में रखे लाखों के जेवरात, बर्तन और 50 हजार नगद अपने साथ लेकर चंपत हो गए. उन्होंने नगर थाने को चोरी की सूचना दे दी है. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है.

