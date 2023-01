नवादा: बिहार के नवादा में पुलिस और बालू माफिया के (People failed the game of sand mafia in Nawada) खेल को लोगों ने फेल कर दिया. दरअसल रजौली थाना क्षेत्र के हरदिया पंचायत के सेक्टर सी स्थित पड़रिया नर्सरी के समीप बालू लदे दो ट्रैक्टर को पुलिस द्वारा जब्त किया गया. जिसमें एक ट्रैक्टर के बालू को पुलिस की मौजूदगी में उसी स्थान पर अनलोड किया जाने लगा तो लोगों ने मोबाइल में कैद करने लगे. फिर पुलिस भारी मन से ट्रैक्टर को जब्त करना पड़ा. खनन विभाग ने केस दर्ज किया.

ये भी पढ़ें : Nawada Fire Video: बिल्डिंग में लगी थी आग, जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से कूदी, फिर देखें क्या



लोगों ने बनाया विडियो: बताया जाता है रजौली थाना क्षेत्र के हरदिया पंचायत के सेक्टर सी स्थित पड़रिया नर्सरी के समीप बालू लदी दो ट्रैक्टर को पुलिस द्वारा जब्त किया गया. जिसमें एक ट्रैक्टर के बालू को पुलिस की मौजूदगी में उसी स्थान पर अनलोड किया जाने लगा. तब आसपास के लोग इस घटना की फोटो व वीडियो मोबाइल में बनाने लगे. खुद को फंसता देख पुलिस वाले ट्रैक्टर में बची हुई बालू सहित जब्त कर थाना ले आए.





महिला चौकीदार के पुत्र का निकला ट्रैक्टर: दरअसल जिस ट्रैक्टर के बालू को अनलोड किया जा रहा था. वह वाहन चितरकोली पंचायत की महिला चौकीदार मानती देवी के पुत्र विनोद यादव का था. विनोद की पुलिस वाले से खूब छनती है. पुलिस नुमाइंदे होने के कारण इनपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है. यही वजह है कि धनार्जय नदी से बालू निकाल कर ट्रैक्टर से हरदिया में गिराने ले जाया जा रहा था.

खनन विभाग ने दर्ज किया मामला : जब्त के बाद पुलिस द्वारा खनन विभाग को सूचना दी गई. सूचना मिलने के उपरांत नवादा से खनन विभाग के इंस्पेक्टर अमित कुमार पहुंचे और जुर्माने के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि आधे खाली ट्रैक्टर पर भी पूरा जुर्माना लगाया गया है. बताते चलें कि इससे पूर्व भी शराब की तस्करी में लिप्त होने के कारण चौकीदार पुत्र विनोद यादव दो बार जेल जा चुके हैं. जेल से छूटते ही मां की जगह पर थाने में ड्यूटी बजाने लगता है.





"मामला मेरे संज्ञान में नहीं है. जांचोपरांत उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. पुलिस बालू माफिया के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाकर पकड़ रही है." -विक्रम सिहाग, एसडीपीओ सह प्रशिक्षु आईपीएस

रास्ते में ही बालू कर किया जा रहा था अनलोड : ट्रैक्टर को एसआई जेवियर लकड़ा ने पुलिस बलों के साथ पड़रिया पौधशाला के समीप जब्त किया था. जब उन्हें चौकीदार के पुत्र का ट्रैक्टर होने की बात पता चला तो बचाने की तरकीब निकलने लगे. इस बीच चौकीदार पुत्र भी वहां पहुंच गयी था. बालू को रास्ते में ही अनलोड किया जाने लगा. लेकिन लोगों ने तरकीब को फेल कर दिया. जब्त दूसरा ट्रैक्टर हरदिया में रहकर डाक्टरी करने वाले विपीन यादव का बताया गया है.