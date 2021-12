नवादा: बिहार के (Road Accident In Nawada) नवादा जिले में यात्री बस पलटने (Passenger Bus Overturned) से कई लोग घायल हो गए. जिन्हें एंबुलेस से रजौली (Injured Admitted to Sub Divisional Hospital) अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. यात्रियों से भरी बस रांची से बिहारशरीफ जा रही थी.

दरअसल, हरदिया Nh-31 पर नवादा की ओर से आ रही टैंकलॉरी ने यात्री बस के ड्राइवर को चकमा दिया. जिससे अनियंत्रित होकर बस पलट गई. वहीं बस पलटने की वजह से दर्जनों लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रजौली अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

नवादा में पलटी बस, दो दर्जन लोग घायल

सूचना मिलते ही अनुमंडलीय अस्पताल रजौली से 2 एंबुलेंस को घटना स्थल पर रवाना किया गया और एंबुलेंस से सभी जख्मी यात्रियों को लाकर अनुमंडलीय अस्पताल रजौली में भर्ती किया गया.

वहीं, घायलों का इलाज डॉ. धीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में चिकित्सकों द्वारा चल रहा है. कुछ घायल जिनको हल्की चोटें लगी, उन्हें निजी चिकित्सक द्वारा भी इलाज कराया जा रहा है. घटना में लगभग दो दर्जन लोग जख्मी हुए हैं. घटना स्थल पर रजौली पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है.

