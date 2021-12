पटनाः बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शादी कर ली है. अभी वे अपनी पत्नी और परिवार के साथ दिल्ली में हैं. शादी के बाद तेजस्वी जल्द ही नई नवेली दुल्हन के साथ पटना (Tejashwi Rajeshwari will return to Patna) लौटने वाले हैं. तेजस्वी के साथ उनकी मांग राबड़ी देवी (Tejashwi Rajeshwari will return with Rabri Devi) और अन्य बहनें आएंगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव फिलहाल पटना नहीं आएंगे.

इसे भी पढ़ें- रचेल नहीं.. अब इस नाम से जानी जाएंगी तेजस्वी यादव की पत्नी!

राजद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 9 दिसंबर को हुई शादी के बाद अब 12 या 13 दिसंबर को तेजस्वी पटना लौट सकते हैं. जानकारी के मुताबिक कोविड-19 को देखते हुए किसी तरह की पार्टी या समारोह की संभावना अभी नहीं है. रिसेप्शन पार्टी 14 जनवरी के बाद हो सकती है. संभावना है कि रिसेप्शन पार्टी अब नए साल में खरमास के बाद होगी.

बता दें कि 9 दिसंबर को चुनिंदा अतिथियों की उपस्थिति में तेजस्वी यादव ने दिल्ली में अपने बचपन की दोस्त से शादी की. हिंदू रीति रिवाज से शादी समारोह का आयोजन दिल्ली के साकेत स्थित सैनिक फार्म में हुआ. घर में बहू के प्रवेश के कार्यक्रम को लेकर राबड़ी देवी बेटे और बहू के साथ पटना आएंगी.

इसे भी पढ़ें- Tejashwi Rachel Marriage : लालू के कृष्ण ने 'अर्जुन' को दिया अथाह आशीर्वाद.., रचेल के लिए कही ये बात

आपको बता दें कि तेजस्वी ने क्रिश्चियन मूल की रचेल के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी की है. मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक तेजस्वी की पत्नी रचेल ने हिन्दू धर्म कबूल कर लिया है. लालू यादव की पुत्रवधु रचेल अब राजेश्वरी यादव ( Rajeshwari Yadav) के नाम से जानी जाएंगी.

बताया जा रहा है कि शादी के ठीक पहले कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए रचेल ने हिंदू धर्म अपनाया ( Rachel Godinho Converted To Hinduism ) है. हालांकि रचेल के हिंदू धर्म अपनाने के सवाल पर लालू फैमिली की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

Tejashwi Yadav Marriage : 'मेरे छोटे भाई की तरह हैं तेजस्वी, उनको शादी की ढेरों शुभकामनाएं'

तेजस्वी की शादी को लेकर बोले चिराग- 'खुशियां घर आ रही हैं.. नई पारी की शुभकामनाएं'

शादी के बाद रचेल की इस तस्वीर को देख आप भी कहेंगे- वाह.. ये तो पूरी तरह बिहारन है



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP