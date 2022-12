नवादा: बिहार के नवादा में बैंक मैनेजर के घर से बाइक की चोरी (Theft From Bank Manager House In Nawada) हुई है. घटना नगर थाना क्षेत्र के मोती बीघा डाक बाबा चौक स्थित बैंक मैनेजर के घर की है. जहां से चोर बाइक को दिनदहाड़े चुराकर ले (bike theft in nawada) गए. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है. अभी तक चोर की पहचान नहीं हो पायी है.

नवादा में बैंक मैनेजर के घर से बाइक की चोरी

किराए के मकान में रहते थे बैंक मैनेजर: जानकारी के मुताबिक किराए के मकान पर रहने वाले दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के असिस्टेंट मैनेजर राजेंद्र सिंह के पुत्र नीतीश कुमार की बाइक की चोरी हुई है. उन्होंने थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है.असिस्टेंट मैनेजर नीतीश कुमार ने बताया कि 9 महीना से मोती बीघा के डाक बाबा के पास राजीव रंजन के मकान में किराए पर रहते हैं. बीते शनिवार को ड्यूटी से आने के बाद बाइक को घर के आगे खड़ा किया था और उसी दौरान बाइक की चोरी हो गयी.

चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने: चोरी की घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि चोर बाइक को चुराकर भाग रहा है. पीड़ित को घटना की जानकारी तब हुई, जब वह बाइक लेने गए. जिसके बाद मामले की शिकायत थाने में करायी गयी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोर की पहचान की जा रही है.