औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में लूट की घटनाएं (Loot In Aurangabad) लगातार हो रही थी. इसी बीच पुलिस ने छापेमारी कर लूट में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार (Nine Robbers Arrested In Aurangabad) किया है. ये आरोपी लूट की दो अलग-अलग घटनाओं में शामिल रहे हैं. औरंगाबाद एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट का पैसा और हथियार भी बरामद किए गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ के नाम पर पहले आपराधिक मामले दर्ज हैं.

हथियार का भय दिखाकर बाइक सवार से लूट: पहली घटना बारुण थाना क्षेत्र के पिपरा गांव की है. जहां बीते 2 दिसम्बर को लुटेरों ने हथियार का भय दिखाकर बाइक सवार से लूट की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने मामले की जांच के क्रम में जम्होर थाना क्षेत्र के पिपरा ग्राम से प्रभु शर्मा और शैलेन्द्र कुमार ओबरा थाना क्षेत्र के नवनेर टोला से रंजन कुमार और बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार प्रभु शर्मा पूर्व में उपहारा थाना क्षेत्र से मोबाइल फोन लूट मामले जेल जा चुका है.



"गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट का पैसा और मोबाइल फोन बरामद हुआ है. साथ ही इनके पास से देसी कट्टा, गोली और 4 मोबाइल फोन जब्त किया गया है. कांड के उद्भेदन में ओबरा, जम्होर और बारुण थाना प्रभारी के अलावे बारुण थाना के एएसआई वीरेंद्र राम की भूमिका सराहनीय रही" - कांतेश कुमार मिश्र, एसपी, औरंगाबाद

गिरोह के सदस्यों को किया गया गिरफ्तार: दूसरा मामला हसपुरा थाना क्षेत्र का है. जहां 22 नवम्बर को अज्ञात बाइक सवारों ने दीपक कुमार नामक व्यक्ति से अपाचे मोटरसाइकिल लूट ली थी. घटना कोइलवां मोड़ के समीप हुई थी. लूट की जांच के दौरान 30 नवम्बर को पता चला कि हसपुरा थाना क्षेत्र के सलेमपुर ग्राम में बाइक लुटेरों का गैंग है. सत्यापन के बाद 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सलेमपुर गांव निवासी बखोरा साह और अमन साह, मलहारा गांव निवासी मंटू कुमार और शिवदत्त, बिगहा निवासी राहुल कुमार उर्फ जेंटल और हसपुरा निवासी छोटू कुमार के रूप में हुई है.