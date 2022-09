नवादा: बिहार के नवादा में कई शराबी पकड़े गए (23 Drunkards Arrested In Nawada) हैं. उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद ने बताया कि समेकित जांच चौकी पर उत्पाद विभाग के झारखंड की ओर से आने वाली प्रत्येक छोटी एवं बड़ी वाहनों की सघन जांच करती है. जांच के क्रम में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बस और अर्चना बस से कुल 81 बोतल विदेशी शराब के साथ कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया, इसके साथ ही 30 बोतल शरबा जब्त किए (Huge Amount Of Liquor Seized In Nawada) गए हैं. गिरफ्तार शराब धंधेबाजों की पहचान औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाना क्षेत्र के मायापुर निवासी रामदास सिंह के पुत्र शिवनाथ सिंह, नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के जसौली गांव निवासी पप्पू यादव के पुत्र राजू कुमार.

ये भी पढ़ें- Video: फ्री का माल है, लूट लो.. आम तो छोड़िए... पुलिस वाले भी पॉकेट में रखने लगे शराब की बोतल

नवादा में भारी मात्रा में शराब जब्त : पटना जिला के बाढ़ थाना क्षेत्र निवासी सचिन पासवान के पुत्र शिवम कुमार एवं शिव सागर पासवान के पुत्र रोशन कुमार पासवान के रूप में हुई है. जबकि फरार होने वाले शराब धंधेबाज की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई है. उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि- 'सभी शराब धंधेबाजों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. सभी गिरफ्तार लोगों को शनिवार को स्वास्थ्य जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. चितरकोली चेक पोस्ट पर ही शुक्रवार की रात्रि एवं शनिवार की सुबह विभिन्न वाहनों से सफर कर रहे 23 शराबियों को गिरफ्तार किया गया. ब्रेथ एनालाइजर मशीन से की गई जांच में सभी के शराब पीने की पुष्टि के बाद गिरफ्तारी की गई. गिरफ्तार लोगों को नवादा में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया.'

23 शराबी गिरफ्तार : गिरफ्तार शराबियों की पहचान नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र निवासी श्याम किशोर सिंह के पुत्र संजीव कुमार, गनौरी महतो के पुत्र कमलेश प्रसाद, बालेंद्र सिंह के पुत्र जितेंद्र कुमार व अनिल पासवान के पुत्र चंदन कुमार, सिरदला थाना क्षेत्र के झारी भोगता के पुत्र रामस्वरूप भोगता रोह थाना क्षेत्र निवासी प्रकाश पासवान के पुत्र सोनू पासवान व मरेश सिंह के पुत्र सुधीर कुमार, रजौली थाना क्षेत्र निवासी बद्रीनारायण के पुत्र राजेश कुमार व प्रयागराज बंसी के पुत्र धन राजवंशी, नवादा सदर थाना क्षेत्र निवासी अनिल सिंह के पुत्र राजीव रंजन, नालंदा जिला के बिंद थाना क्षेत्र निवासी विष्णु देव चौहान के पुत्र जितेंद्र चौहान व सीता बिंद के पुत्र रुदल बिंद, के रूप में हुई है.