नालंदा: बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध (Crime Against Women In Bihar) लगातार जारी है. दहेज की मांग को लेकर आए दिन (Dowry Case In Bihar) नवविवाहिताओं की हत्या कर दी जा रही है. ताजा मामला नवादा जिले के महरथ गांव की है जहां, दहेज लोभियों ने 24 वर्षीय नवविवाहिता को जलाकर (Women Burnt Alive In Nawada) मार डाला. मृतका का नाम कोमल कुमारी बताया जाता है. आरोपी सुसरालवालों ने महिला को जलाने के बाद गंभीर हालत में पावापुरी मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया और फरार हो गए. महिला की अस्पताल में मौत हो गई.

ये भी पढ़ें- मसौढ़ी में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या, ससुराल वाले फरार

मृतका के भाई ने बताया कि सास, ननद और पति ने मिलकर विवाहिता के हाथ पैर बांधे और उसे जिंदा जला दिया. जिससे वह बुरी तरह से झुलस गई. इसके बाद ससुराल वाले महिला को गंभीर हालत में पावापुरी मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराने के बाद फरार हो गए. उसकी अस्पताल में मौत हो गई. उन्होंने बताया कि विवाहिता कोमल कुमारी को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था. दहेज नहीं देने पर ससुरालवाले उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे. मृतका के भाई रौशन ने कहा कि जब हमलोग हॉस्पिटल पहुंचे तो विवाहिता अंतिम सांसें ले रही थी. बीती रात उसके शव को सदर अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने से इंकार कर दिया.

दहेज के लिए महिला की जलाकर हत्या





बता दें कि, मृतका कोमल कुमारी की शादी 2019 में कृष्ण कुमार से हुई थी. उसके बाद से उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. विवाहिता को नालंदा जिले के विमंस में भर्ती कराया गया था. जहां उसकी मौत हुई थी. इसलिए शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ अस्पताल भेजा गया है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

ये भी पढ़ें- दानापुर के शाहपुर में दहेज दानवों ने ली विवाहिता की जान, ससुरालवाले घर छोड़कर फरार

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP