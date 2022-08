नालंदा: बिहार के नालंदा के थरथरी थाना क्षेत्र के भथहर गांव में एक महिला के ऊपर डायन का आरोप ( Woman Accused Of Dayan In Nalanda ) लगाकर उसके पूरे परिवार पर हमला कर दिया गया. बदमाशों ने घर में घुसकर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है. इस घटना में महिला समेत उसके दो पुत्र चाकू ( Attacked With A knife In Nalanda) लगने से जख्मी हो गए.

डायन का आरोप लगा महिला पर चाकू से हमला: जख्मी लोगों में शिव कुमार निराला की पत्नी मनोरमा देवी और उसके दो बेटे आशीष कुमार और कृतिराज शामिल है. घटना के संदर्भ में पीड़ित के परिजनों ने बताया कि गांव के कुछ लोग उसकी मां पर डायन का आरोप लगाते थे. 3 दिन पूर्व बदमाशों के द्वारा उसकी मां के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था. जिसके बाद मामले को थाना स्तर से कंप्रोमाइज करा दिया गया.

मां और उसके दो बेटे जख्मी: आज फिर उन्हीं बदमाशों के द्वारा पड़ोस के एक युवक को शराब पिलाकर महिला के घर भेज दिया गया. शराब के नशे में चूर युवक ने चाकू से वार कर मां और बेटों को घायल कर दिया. पीड़ित घायल युवक ने बताया कि पहले बदमाशों ने मेरे भाई को जख्मी कर दिया. बीच-बचाव में मैं भी जख्मी हो गया. फिलहाल तीनों को इलाज के लिए थरथरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. जहां से बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

"शराब के नशे में बदमाश घर में घुस गया. चाकू से मां और भाई पर हमला कर दिया. बीच बचाव करने के दौरान मैं भी जख्मी हो गया."- पीड़ित युवक

"मेरे घर में घुसकर चाकू से तीन लोगों को मारा है. पहले भी कई बार हमला कर चुका है. फिर से हमला किया गया. जबसे मकान बनाए हैं तब से रॉकी हमला कर रहा है."- पीड़ित के परिजन

पुलिस कर रही जांच: इस संदर्भ में थरथरी थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि उन्हें अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. घायल महिला और उसके दो बेटों को प्रारंभिक उपचार के बाद इलाज के लिए बिहार शरीफ रेफर कर दिया गया है. जो भी आवेदन पीड़ित के द्वारा दिया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी. प्रारंभिक जांच में दो पक्षों में मारपीट की बातें सामने आई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

"अभी तक हमें आवेदन नहीं मिला है. महिला और उसके बेटों को इलाज के लिए बिहार शरीफ रेफर किया गया है. आवेदन मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी. प्रथम दृष्टया दो पक्षों के बीच मारपीत का मामला प्रतीत हो रहा है."- राकेश कुमार, थरथरी थानाध्यक्ष