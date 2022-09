नालंदा: बिहार के नालंदा में मोबाइल चोरी (Mobile theft in Nalanda) के आरोप में भीड़ ने एक किशोर की बेरहमी से पिटाई ( Teenager Beaten Up In Nalanda) कर दी. मामला लहेरी थाना क्षेत्र का है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किशोर किसी के हाथ से मोबाइल लूटकर भाग रहा था. तभी भीड़ ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नालंदा में मोबाइल चोर की पिटाई : वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किशोर को लोगों ने घेर लिया है और उसके बालों को खींच रहे हैं. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने किशोर के साथ गाली गलौज की और फिर उसपर थप्पड़ों की बौछार कर दी गई. इस दौरान पीड़ित लगातार रोते हुए लोगों से रहम की भीख मांग रहा था लेकिन किसी को भी उसपर दया नहीं आई.

मोबाइल चोरी के आरोप में पीटा: लोगों ने बताया कि बाजार करने आई एक महिला का मोबाइल झपट कर किशोर भाग रहा था. तभी महिला ने शोरगुल किया तो वहां मौजूद लोगों ने किशोर को पकड़ लिया. लोगों ने बताया कि झपटमार दो की संख्या में थे. एक अन्य भागने में सफल रहा. पहले तो किशोर को लोगों ने जमकर पीटा बाद में भीड़ बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

पुलिस ने भीड़ से बचाया: सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने किशोर को भीड़ के चुंगुल से छुड़ाया और उसे अपने साथ थाने ले आई. वहीं इस संदर्भ में लहेरी थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि अभी तक इस मामले में किसी तरह का कोई शिकायत दर्ज नहीं की गयी है. हालांकि किशोर की पिटाई का मामला सामने आया है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भीड़ की पिटाई से किशोर को बचा लिया है. फिलहाल किशोर से पूछताछ की जा रही है लेकिन उसके पास से चोरी किया मोबाइल बरामद नहीं हुआ है.

"अभी तक पिटाई के मामले की हमें कोई शिकायत नहीं मिली है. किशोर को भीड़ ने पीटा है. पुलिस ने उसे भीड़ से बचाया. किशोर के पास से चोरी का मोबाइल बरामद नहीं हुआ है."- सुबोध कुमार,लहेरी थानाध्यक्ष