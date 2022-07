नालंदा: जिले (Crime In Nalanda) का एक और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने पुलिस को खासा परेशान कर दिया है. वीडियो चंडी थाना क्षेत्र (Chandi police station) के नरसंडा बाजार (Narsanda Bazar Nalanda) का है, जहां मोबाइल चोरी (Mobile theft in Nalanda) का आरोप लगाते हुए एक युवक को पहले तो लोगों ने पकड़कर खंभे से बांध दिया और उसके बाद लात घूंसे और डंडों से उसकी जमकर पिटाई (Accused Of Mobile Theft Beaten In Nalanda) कर दी. वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक लोगों से मदद की भीख मांगता रहा लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया.

मोबाइल चोरी के आरोप में पिटाई: जख्मी की पहचान पटना जिला के नौबतपुर थाना क्षेत्र के संजीत कुमार के रूप में की गई है. ग्रामीणों की मानें तो युवक नरसंडा बाजार में घूम रहा था, तभी किसी ने युवक को पकड़ लिया और कुछ दिन पहले मोबाइल छीनने का आरोप लगाने लगा. उससे मोबाइल के बारे में पूछताछ करने लगा. युवक ने कहा कि वह कुछ नहीं जानता है. इसके बाद उसे बांस के खंभे से बांध दिया गया और उसकी पीटाई की गई.

पुलिस ने बचायी जान: वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे कुछ लोग लात-घूंसों व डंडों से युवक को पीट रहे हैं. युवक बार-बार लोगों से जान बचाने की गुहार लगा रहा था. वहां मौजूद दर्जनों लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे पर किसी ने उसकी मदद नहीं की. इसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को छुड़ाकर उसकी जान बचाई. वहीं, थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि मोबाइल छीनने का आरोप लगाकर युवक से मारपीट की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

नोट: ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.