नालंदा: बिहार के औरंगाबाद से फरार प्रेमी युगल (Lover couple absconding from aurangabad) सोमवार को नालंदा पहुंचे. जहां सबसे पहले दोनों ने राजगीर कुंड में स्नान किया, फिर मंदिर में शादी (Lover couple got married in Nalanda) कर ली. इसके बाद जरा देवी मंदिर के पास झाड़ियों में दोनों ने जहर खा (Lover couple consumed poison in Nalanda) लिया. जहर खाने के बाद वे घबराने लगे और उनकी आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल ले गई. जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए दोनों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया.

युवक औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोइमा गांव निवासी चंद्रदेव सिंह का पुत्र विकास कुमार है, जबकि महिला की पहचान खुदमा गांव निवासी मणिकांत वर्मा की पत्नी अनिभा सिन्हा के रूप में की गई है. महिला के परिजनों ने बताया कि घटना की जानकारी पाकर वह बिहारशरीफ के लिए रवाना हुए हैं. उन्होंने घटना के बारे में अनभिज्ञता जताई है. दोनों प्रेमी युगल राजगीर कैसे पहुंचे, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है.

वहीं, घटना के मामले में थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि प्रेमी युगल ने जहर खा लिया था. इसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने नाजुक हालात देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया. पुलिस मामले की सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है.

