सारण: छपरा में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे पुलिस को खुली चुनौती दी जा रही है. ताजा मामला डोरीगंज थाना क्षेत्र के दफ्तरपुर (murder in Daftrpur of Doriganj police station area) से सामने आया है. अपराधियों ने बालू व्यवसायी की गोली मारकर हत्या (youth shot dead in saran) कर दी है. मृतक की पहचान संजीव कुमार राय उम्र 25 वर्ष पिता सुदेश राय के रूप में की गई है. घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है.

पढ़ें- 10 लाख के लिए हुआ था शिक्षक के बेटे का अपहरण, पुलिस ने 4 घंटे के अंदर अपराधियों को दबोचा

पीछा कर अपराधियों ने मारी गोली: बताया जाता है कि संजीव डोरीगंज से बाइक पर अकेले घर जा रहा था. उसकी बाइक का पीछा कुछ लोग कर रहे थे. अपाचे बाइक सवार 3 लोगों के द्वारा महदीपुर गांव के पास पहुंचते ही उसे तीन गोली मारकर घायल कर दिया गया. आनन-फानन में युवक को सदर अस्पताल ले जाया गया. लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. गोली मारने के बाद सभी अपराधी पूरब की तरफ फरार हो गए. वहीं घटनास्थल से पुलिस ने खोखा बरामद किया है.

पढ़ें- प्रेमी की हत्या से सदमे में थी शादीशुदा प्रेमिका, फंदे से लटककर खुद भी दे दी जान

लोगों ने सड़क जामकर किया हंगामा: घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना के बाद स्थानीय डोरीगंज थाना की पुलिस और मुफस्सिल थाना की पुलिस घटनास्थल पर तुरंत पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई. हत्या से आक्रोशित लोगों ने NH 19 को जाम कर दिया और घंटों हंगामा किया. स्थानीय लोग अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे. हालात को देखते हुए पुलिस लोगों को समझाने बुझाने में जुट गई. लेकिन लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे.

पढ़ें- VIDEO: जहानाबाद में शख्स ने चलती ट्रेन के आगे लगाई मौत की छलांग, CCTV में रिकॉर्ड हुई घटना

कुछ दिन पहले संजीव के भाई की हो चुकी है हत्या: परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव उठाने नहीं दिया और सड़क जाम कर हंगामा करते रहे. घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मामले में जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है. लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है क्योंकि संजीव राय के भाई राजीव राय की भी कुछ दिन पूर्व हत्या कर दी गई थी. परिवार में एक और बेटे को खोने से मातम पसर गया है.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP