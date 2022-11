नालंदा: बिहार के नालंदा (nalanda crime news) में अपराध का सिलसिला जारी है. ताजा मामला सारे थाना क्षेत्र के मानपुर गांव का है. जहां दो पक्षों के बीच वर्चस्व (Battle of Supremacy in Nalanda) को लेकर जमकर बवाल हुआ. मामला इतना बिगड़ा की दोनों पक्षों की तरफ से गोलीबारी (Firing In Nalanda ) शुरु हो गई. जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से एक-एक युवक को गोली लग गई. बताया जा रहा है कि दोनों घायलों की हालत नाजुक है. जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है.

अपडेट जारी है...