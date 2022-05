मुजफ्फरपुरः बिहार के मुजफ्फरपुर में दिल्ली से आए एक युवक (Youth Dead By Electric Current In Muzaffarpur) की करंट लगने से मौत हो गई. बताया जाता है कि युवक अपने माता पिता के साथ हमसफर एक्सप्रेस से मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतरा था. उन्हें दरभंगा जाना था. बस पकड़ने के लिए जैसे ही वो लोग बाहर आए, सड़क पर जलजमाव (water logging in Muzaffarpur) था. पानी में पैर रखते ही युवक करंट की चपेट में आ गया और वो वहीं पर गिर पड़ा. माता-पिता ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन युवक ने वहीं पर तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया. अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी. हालांकि इस घटना में उसके माता पिता बाल-बाल बच गये.

यह भी पढ़ें: गया में करंट की चपेट में आने से 2 दोस्त सहित 3 लोगों की मौत

बारिश के का कारण था जलजमावः बिहार की स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में नगर निगम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली. दरअसल, सड़क पर बारिश के पानी में बिजली का तार गिरने से करंट आ गया था. जिसकी चपेट में आने से एक एक 22 वर्षीय युवक रोहित कुमार की मौत हो गई. रोहित दिल्ली से आया था और अपने माता-पिता के साथ दरभंगा जाने के लिए स्टेशन रोड से बस पकड़ने जा रहा था. उसी दौरान ये हादसा हुआ. रोहित के माता पिता ने पास पड़े बांस के टुकड़े से उसे बचाने की बहुत कोशिश की. लेकिन रोहित तब तक पूरी तरीके से बिजली की चपेट में आ चुका था. बेटे को बचाने में माता-पिता को भी करंट लग गया. मां ने किसी तरह बेटे को खींचकर पानी से बाहर निकाला. लेकिन उसे बचा नहीं पाई. मां बाप के सामने ही अस्पताल में उनके बेटे ने दम तोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: खगड़िया: करंट की चपेट में आए पति को बचाने दौड़ पड़ी पत्नी, दोनों की हुई मौत

अगले महीने में थी युवक की शादीः मृतक के पिता कैलाश यादव ने बताया कि उनके परिवार में शादी थी. उसी में शामिल होने के लिए तीनों दिल्ली से दरभंगा जा रहे थे. मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतरने के बाद स्टेशन रोड पर जलजमाव था, सड़क पर पानी काफी था. बेटा पानी के बीच से निकल रहा था. जबकि वो लोग साइड से जा रहे थे, तभी उनका बेटा करेंट की चपेट में आ गया. पिता ने कहा कि रोहित की भी अगले महीने शादी होने वाली थी. घटना से मृतक का पूरा परिवार सदमे में है. मां का रो-रोकर बुरा हाल है.

परिजनों ने नहीं कराया शव का पोस्टमॉर्टमः बता दें कि मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्टेशन सहित कई इलाकों में निर्माण का काम चल रहा है. सोमवार की सुबह हुई बारिश से स्टेशन रोड में जलजमाव हो गया था. इसी बीच नगर निगम के स्ट्रीट लाइट का तार टूटकर गिर गया था. इसमें करंट दौड़ रहा था. सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस शव को पोस्टमॉर्टम कराने के लिए भेज रही थी, लेकिन परिजनों ने पोस्टमॉर्टम से इंकार कर दिया और शव को लेकर दरभंगा चले गए.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP