मुजफ्फरपुरः बिहार में अब तो सांसदों के घर भी सुरक्षित नहीं है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिवहर की बीजेपी सांसद रमा देवी के मुजफ्पपुर स्थित घर में चोरों ने चोरी (Theft in BJP MP Rama Devi house) की घटना को अंजाम दिया है. इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. बड़ी बात ये कि सांसद का यह घर थाने से महज कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित है, बावजूद चोरों ने घर को अपना निशाना बना लिया (Theft At Rama Devi House in Muzaffarpur)और पुलिस कुछ नहीं कर सकी.

घटना जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित बृज बिहारी गली स्थित सांसद रमा देवी के घर की है. चोरों ने गुरुवार की रात को इस घटना को अंजाम दिया है. चोरों ने घर से जेवरात और कैश की चोरी की है. कितनी राशि की चोरी हुई, इस बात की पुख्ता जानकारी अभी नहीं मिल पाई है. वहीं सूचना के बाद देर रात से ही ब्रह्मपुरा थानेदार अनिल गुप्ता मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी.

सांसद के पीए से पुलिस ने जानकारी ली है. बता दें कि रात के वक्त हुई इस चोरी और पुलिस को सूचना मिलने के बाद पूरी तरह से गोपनीयता बरती गई. बाद में मामला सामने आया. नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि अब तक आवेदन नहीं मिला है. मिली जानकारी के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि सांसद का यह घर थाने से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है. बताया जाता है कि चोरी होने पर सांसद ने जब इस संबंध में पुलिस को सूचित करने के लिए थाने में फोन लगाया तो मोबाइल बंद आया. फिर बाद में किसी तरह यह जानकारी थाने को हुई. इसके बाद से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में वाहन चालक और अन्य कर्मियों की संलिप्तता की बिंदु पर जांच चल रही है. जिले के एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है. संदेह के आधार पर लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है.

