सिवान: बिहार के सिवान में हौसला बुलंद बदमाश आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रही हैं. ठंड से जिले में चोरी की घटनाएं (Theft Incident in Siwan) बढ़ गई हैं. चोर ठंड का फायदा उठाते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र का है. जहां रात में चोरों ने दुकानदार के घर से एक बैग मोबाइल उड़ा (Mobile Phone theft from house in siwan) दिया. जिसकी कीमत तकरीबन 6 लाख बतायी जा रही है. वहीं, इस मामले में पुलिस की लापरवाही (Negligence of Police in Siwan) भी सामने आयी है. घटना का लिखित आवेदन मिलने और पीड़ित के गुहार लगाने के बाद पुलिस ने न तो कोई कार्रवाई की और न ही मौके का मुआयना किया.

जानकारी के मुताबिक, पुरानी बजाजी मौलेश्वरी चौक के पास रहने वाले संजय कुमार अग्रहरि की मोबाइल की दुकान चलाते हैं. ज्यादातर मोबाइल का स्टॉक अपने घर पर रखते हैं. रविवार की देर रात वह दो बैग मोबाइल लेकर घर आये और उसे घर के अंदर एक कमरे में रखकर सो गये. सुबह जब वह दुकान जाने के लिए बैग लेने गये तो बैग गायब था और घर का सामान बिखरा पड़ा था. इसके बाद उन्हें मोबाइल सहित बैग के चोरी होने का अहसास हुआ. जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

घटना के संबंध में पीड़ित दुकानदार संजय कुमार अग्रहरि ने बताया कि उनका जेपी चौक में मोबाइल की दुकान है. वे दुकान का स्टॉक घर पर रखते हैं. रात में दुकान बंद कर मोबाइल का स्टॉक बैग में रख कर घर लाया था. खाना खाकर सभी लोग सो गए. सुबह उठकर जब दुकान जाने के लिए बैग लेने कमरे में गया तो देखा कि मोबाइल से भरा बैग गायब था. उसके बाद घर के सदस्यों से पूछताछ की लेकिन बैग नहीं मिला. बैग में विभिन्न ब्रांंड के 40 मोबाइल थी. जिसकी कीमत लगभग 6 लाख थी. संजय ने बताया कि घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है. जिसके कारण घर के बाहर बांस लगे हुए हैं. जिससे चढ़कर चोर घर में आए और मोबाइल से भरा बैग लेकर भाग गए.

'पुलिस को सुबह से सूचना दिये हैं, लेकिन कोई नहीं आया. 4 बार थाने गये तो बताया गया कि साहब नहीं है. प्रशासन से हमारी मांग है कि मुआवजा मिले और मोहल्ले की सुरक्षा की जाये.' -संजय कुमार अग्रहरि, पीड़ित दुकानदार

