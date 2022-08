मुजफ्फरपुर: लड़की ने तीन महीने पहले घरवालों के खिलाफ जाकर अपने चाचा से शादी (Uncle marries niece in Muzaffarpur) कर ली थी और वीडियो भी सोशल मीडिया (Muzaffarpur Viral Video) पर जारी करके शादी का ऐलान कर दिया था. इन सबके बीच मामले में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया जब लड़की की संदिग्ध मौत (Suspicious death of girl in Muzaffarpur ) की खबर मिली. मामला मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र अंतर्गत राजखंड दक्षिणी पंचायत के कोकिलवारा गांव का है.

शादी के 3 महीने बाद पूजा की संदिग्ध मौत: बता दें कि रिश्ते में चाचा भतीजी के बीच पिछले कई सालों से प्यार चल रहा था. दोनों ने शादी करने का फैसला लिया. प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों घर से भाग गए. लड़के ने अपनी प्रेमिका को एक रिश्तेदार के यहां तीन महीने तक रखा. इसी बीच उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिजनों को हत्या का शक: बताया जा रहा है कि शुक्रवार की अहले सुबह नवविवाहिता पिता रामवृक्ष दास की पुत्री 22 वर्षीय पूजा कुमारी की संदिग्ध मौत हो गई. पिता को जैसे ही घटना की जानकारी मिली वे तुरंत मौके पर पहुंचे. पूजा के सुसराल वाले दाह संस्कार करने के लिए श्मशान पहुंच चुके थे लेकिन पूजा के पिता ने तकरीबन 3 घंटे तक सभी को रोके रखा और पुलिस के आने का इंतजार करने की बात कही.

लड़का पक्ष ने किया पूजा का अंतिम संस्कार: हालांकि पुलिस के प्रयास से मौके पर पहुंचे स्थानीय सरपंच प्रतिनिधियों ने शव का संस्कार करा दिया. पूजा की बीमारी व इलाज के दस्तावेज देखने के बाद लोगों ने यह कदम सामाजिक स्तर पर उठाया. लेकिन मृतका के पिता का आरोप है कि उसका भाई और पूजा के चाचा ने उसे घर से भगाया था और उसी ने पूजा की हत्या की है. वहीं पूजा के पति के पास डॉक्टर के सारे प्रिस्क्रिप्शन और अस्पताल जहां पूजा का इलाज चल रहा था उसके फोटो भी मौजूद थे.

"पूजा का मुजफ्फरपुर में इलाज चल रहा था लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया था. लेकिन इसी बीच उसकी मौत हो गई."- छोटे दास, पूर्व मुखिया, राजखंड दक्षिणी पंचायत

रिश्ते में चाचा भतीजी की शादी का मामला: गौरतलब हो कि रामवृक्ष दास की पुत्री पूजा कुमारी को रिश्ते में चाचा दीपक दास से प्यार हो गया था. पूजा के परिजनों का कहना है कि दीपक ने बहला फुसलाकर उसे प्रेम जाल में फांस लिया और 3 महीने पहले घर से पूजा को लेकर फरार हो गया. पूजा को उसने अपने किसी रिश्तेदार के घर पर रखा था. बताया जाता है कि कुछ ही दिनों पूजा की तबीयत बिगड़ी और अचानक उसकी मौत हो गई.

3 महीने पहले पूजा ने कही थी ये बात: पूजा ने तीन महीने पहले एक वीडियो जारी कर शादी का ऐलान किया था. वायरल वीडियो में पूजा कहती नजर आ रही थी, "मैंने अपनी मर्जी से शादी की है. कोई जबरदस्ती नहीं लाया है. मैं दीपक से 8 साल से प्यार करती थी. मेरी मम्मी और भाई जी ने मुझे मारा और केस कर दिया है. मेरा निवेदन है कि केस वापस ले लें. हम जहां भी हैं खुश हैं. मैं चैन से जी रही हूं."

दाह संस्कार को लेकर हुआ हंगामा: दीपक, पूजा का दाह संस्कार अपने रिश्तेदार के गांव में ही करने की कोशिश में था लेकिन ग्रामीणों ने उसे कोकिलवारा गांव जाकर अंतिम संस्कार करने को कहा. शुक्रवार को करीब एक बजे शव गांव पहुंचते ही आस-पास के सैकड़ों लोग जुट गए और हत्या की आशंका जताते हुए इसका घोर विरोध करने लगे. फिर किसी तरह लड़का पक्ष के लोग पूजा के शव को श्मशान घाट तक दाह संस्कार के लिए ले गए लेकिन वहां लड़की पक्ष के लोगों ने 3 घंटे तक शव को रोके रखा. समझौते से मामला तय हुआ और अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

पुलिस को नहीं मिली शिकायत: इस मामले पर औराई थानाध्यक्ष का कहना है कि अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. अगर लिखित शिकायत आती है तो उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी. मामले में फिलहाल हम शिकायत मिलने का इंतजार कर कर रहे हैं.

"अभी तक हमें मामले के लेकर कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलने पर पुलिस मामले में कार्रवाई करेगी."- औराई थानाध्यक्ष