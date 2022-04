मुजफ्फरपुरः बिहार के मुजफ्फरपुर में दूल्हे को बंधक बना लिया गया. व्यक्ति दो पत्नियों को धोखा देकर तीसरी शादी रचाने चला था. जैसे ही दूसरी पत्नी को पता चला, वह फौरन शादी रुकवाने पहुंच गई. शादी घर में जमकर हंगामा हुआ (Second Wife Create Ruckus in Husbands Third Marriage). दूसरी पत्नी ने लोगों को सबूत भी दिखा दिया. तब जाकर उसकी तीसरी शादी रुकी. ग्रामीणों की मदद से युवक और उसके परिजनों को बंधक बना कर रखा गया है. घटना सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव की है.

दूसरी पत्नी ने किया हंगामाः जानकारी दें कि आरोपी व्यक्ति की इस करतूत का पता जब लोगों को पता चली, तो लोग आक्रोशित हो गए. इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई. बताया जा रहा है कि आरोपी और उसके परिजनों ने बिना किसी को बताए तीसरी शादी तय कर ली थी. इसके बाद शनिवार को वे लोग बारात लेकर पहुंचे थे. इसकी भनक आरोपी व्यक्ति की दूसरी पत्नी को लग गई. इसपर वह अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंच गई. उसने जमकर हंगामा शुरू कर दिया.

पहली से संतान नहीं हुआ तो की थी दूसरी शादीः आरोपी व्यक्ति की दूसरी पत्नी के हंगामा करने को लेकर ग्रामीणों ने पूछताछ की. इसपर महिला ने शादी की तस्वीरों को ग्रामीणों के सामने रखा. तब जाकर शादी रोकी गई. मामले में पीड़ित दूसरी पत्नी ने बताया कि उसका घर समस्तीपुर जिले में है. जबकि, आरोपी पति समस्तीपुर जिले के उजियारपुर का रहने वाला पंकज कुमार है. उसने बताया कि आरोपी व्यक्ति की पहली शादी दुबहा इलाके में हुई थी. पहली पत्नी से उसे संतान नहीं हुआ. इसके बाद वर्ष 2019 में उसने मुझसे शादी की. हमारी एक बेटी भी है. शादी के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक रहा. लेकिन बाद में लगातार वह मारपीट करने लगा और लगातार रुपये की मांग करता था. वहीं आज छिपकर वह शादी करने पहुंचा था. जिसकी भनक उसे लग गई. इसपर वह मौके पर पहुंची और शादी रुकवाया.

