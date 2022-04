सिवानः बिहार के सिवान में शादी के मंडप में ही एक दूल्हा दहेज में बाइक के लिए अड़ गया. जब लड़की के पिता ने बाइक देने में असमर्थता जताई, तो मंडप में ही मारपीट (Fighting in marriage at siwan) शुरू हो गई. बाइक नहीं मिलने पर दूल्हे ने लड़की वालों से मारपीट की और फरार हो गया. लड़के के जाने के बाद शादी के बिना ही बारात भी वापस (Baraat returned for not getting bike in dowry) लौट गई. पूरा मामला सिसवन प्रखंड के ओपी थाना क्षेत्र के नयागांव का है.





कई लोग हुए घायलः बताया जाता है कि नयागांव में हो रही एक शादी के मंडप में ही दूल्हा दहेज में बाइक और 30 हजार रुपये की मांग कर बैठा. लड़की के पिता ने जब दहेज की मांग पूरी करने में असमर्थता जतायी तो पूरा मामला ही बिगड़ गया. दोनों पक्ष में मारपीट शुरू हो गई. लड़की के मामा का सिर फट गया. दूल्हे पक्ष के भी कुछ लोग घायल हो गए. कुछ घायलों का इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में और कुछ का इलाज चैनपुर स्थित निजी क्लीनिक में कराया गया.





वापस लौट गई बारातः लड़की के पिता राजेश सोनी ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी महाराजगंज थाना के बालियां पोखरा गांव निवासी शत्रुघ्न सोनी के पुत्र किशन सोनी से तय की थी. गुरूवार को मेहंदार मंदिर में शादी होनी थी. शादी के लिए दूल्हे पक्ष के लोग मंदिर पहुंचे. जैसे ही शादी की रस्म शुरु हुई, दूल्हा, उसकी मां सुभावती देवी, भाई कन्हैया सोनी, सुदामा सोनी, मुरारी सोनी ने दहेज में बाइक नहीं देने और सामान कम देने को लेकर विवाद खड़ा कर दिया. इसके बाद मान मनौवल शुरू हो गया, मामला मारपीट तक पहुंच गया. इसके बाद लड़की की मांग में सिंदुर पड़ने से पहले ही बारात वापस लौट गयी.

पुलिस कर रही कार्रवाईः वहीं, दहेज के लिए हुई इस मारपीट के दौरान बरातियों में अफरा तफरी मच गई. उधर बारात वापस होने से गांव का माहौल गमगीन हो गया. सैकड़ों ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए. घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

