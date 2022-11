पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव (Kurhani By Election 2022) को लेकर मैदान सज गए हैं. हालांकि हाल ही में हुए गोपालगंज उपचुनाव के परिणाम से उत्साहित एआईएमआईएम (AIMIM) और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने भी प्रत्याशी उतारे हैं. इससे एनडीए और महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई है. कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम जहां महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाएगी वहीं वीआईपी (VIP) भूमिहार समाज से आने वाले नीलाभ कुमार एनडीए का गणित को गड़बड़ा (nitish kumar and tejashwi yadav plan in Kurhani) सकता है.

इसे भी पढ़ेंः कुढ़नी उपचुनाव: 2015 के नतीजों को दोहराने की कोशिश में BJP तो JDU भी दिखा रहा दम

कुढ़नी में महागठबंधन प्रत्याशी की जीत का दावा.

जीत का दावाः कुढ़नी विधानसभा सीट पर पांच दिसंबर को मतदान होना है. उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, क्षेत्र में दिग्गज नेताओं का आना जाना लगा हुआ है. शुक्रवार को बिहार सरकार के मंत्री इजरायल मंसूरी और कानून मंत्री शमीम अहमद भी कुढ़नी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे. कुढ़नी के चैनपुर बंगरा में दोनों मंत्रियों ने सीधे सीधे कह दिया कि कुढ़नी में महागठबंधन की एकतरफा जीत होगी. उन्होंने ओवैसी के प्रत्याशी को लेकर कहा कि ये सब भाजपा के बी टीम है, कुढ़नी की जनता समझदार है, वो सोच समझकर वोट करेगी. उन्होंने कहा कि जनता महागठबंधन के साथ है. रोजगार मिल रहा है, इसलिए भाजपा के लोगों में ज्यादा बैचेनी है. मनोज कुशवाहा भारी मतों से जिताया जाएगा.

BJP सिर्फ आरोप लगाती हैः इस दौरान कानून मंत्री से जब यह सवाल पूछा गया कि बीजेपी कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप लगा रही है. कानून मंत्री शमीम अहमद ने कहा कि तीन महीने में क्या हुआ. इससे पहले तो उन्हीं के पास मंत्रालय था. उन्होंने कहा कि BJP सिर्फ आरोप लगाती है. मंत्री ने कहा कि दोषियों को सलाखों के पीछे जाना होगा. अनामिका जैन मामले पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है. ये लोग आराेप लगाने वाले हैं.

इसे भी पढ़ेंः अल्पसंख्यक वोट बैंक पर सबकी नजर, कुढ़नी उपचुनाव में आरजेडी के समक्ष चुनौती

पांच दिसंबर को मतदानः मुजफ्फरपुर में कुढ़नी विधानसभा सीट पर पांच दिसंबर को मतदान होगा. इसके बाद इसका परिणाम आठ दिसंबर को आएगा. जेडीयू ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है. बाकी दल भी संभावित आज घोषणा कर सकता है. 17 तारीख तक नामांकन है. इसके बाद 18 और 21 नवंबर को नामांकन वापसी की डेट है. इससे पहले कुढ़नी में अनिल साहनी विधायक थे. एलटीसी घोटाला में नाम आने के कारण उनकी सदस्यता चली गई जिसके चलते ये उपचुनाव हो रहा.

'कुढ़नी में महागठबंधन की एकतरफा जीत होगी. ओवैसी के प्रत्याशी भाजपा के बी टीम है. कुढ़नी की जनता समझदार है, वो सोच समझकर वोट करेगी. जनता महागठबंधन के साथ है'- इजराइल मंसूरी, मंत्री

'तीन महीने में क्या हुआ. इससे पहले तो उन्हीं के पास कानून मंत्रालय था. BJP सिर्फ आरोप लगाती है. कानून अपना काम रहा है. दोषियों को सलाखों के पीछे जाना होगा'- शमीम अहमद, मंत्री