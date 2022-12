पटनाः बिहार के मुजफ्फरपुर में कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव (Kurhani Assembly By Election) के लिए वोटिंग समाप्त हो चुका है. निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक 53 फीसदी वोटिंग हो चुकी है. वहीं वोटिगं के बाद एनडीए और महागठबंधन के नेता अपने-अपने गणित से जीत का दावा (Political Parties Reaction On Kurhani By Election) कर रहे हैं. चुनाव में भाग्य आजमा रहे भाजपा, जदयू, वीआईपी, एमआईएम सहित सभी दलों के प्रतिनिधि अपने जीत का दावा कर रहे हैं.

"कुढ़नी उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी के पक्ष में जबरदस्त गोलबंदी है. नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के विकास कार्यों के नाम पर हमारे प्रत्याशी को लोगों ने वोट किया है और हम वहां जीत हासिल करेंगे."-अंजुम आरा,जदयू प्रवक्ता

"कुढ़नी उपचुनाव एक तरफा है और भाजपा के प्रत्याशी विरोधियों से काफी आगे चल रहे हैं. वहां की जनता छलावे में आने वाली नहीं है. बाहुबली माफिया और जाति वादियों को कुढ़नी की जनता खारिज करेगी."- अरविंद सिंह, भाजपा प्रवक्ता

"कुढ़नी का उपचुनाव देश के अंदर नया मैसेज देगा. कुढ़नी ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां सभी जाति के लोग रहते हैं, जिस एटूजेड की बात हम करते हैं वहां पर है और वहां की जनता महागठबंधन के पक्ष में है हमारे प्रत्याशी की जीत होगी."-शक्ति यादव, राजद प्रवक्ता

पंचायतों में एक-एक विधायक को पार्टी ने किया था तैनातः एनडीए से अलग होने के बाद सीएम नीतीश कुमार पहली बार जनता के बीच गए हैं. मुजफ्फरपुर के कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू की ओर से प्रत्याशी खड़े किए जाने के बाद से जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं ने उपचुनाव को फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी थी. भाजपा और जदयू ने हर पंचायत में नेताओं को लगाया था. एक पंचायत की जिम्मेदारी एक विधायक को दी गई थी. उपचुनाव में आमतौर पर वोटरों में उदासीनता देखी जाती है, लेकिन कुढ़नी के उपचुनाव में मतदाताओं का उत्साह सातवें आसमान पर दिखा. कई जगहों पर लंबी-लंबी कतारें देखी गई. वोटों के प्रतिशत को लेकर राजनीतिक दल उत्साहित हैं. वहीं जनता किसके जीताकर सदन में भेजेगी इसके लिए 8 दिसंबर तक इंतजार करना होगा.

