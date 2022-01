मुजफ्फरपुर: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) है. इसको लेकर पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी पुलिस ने शराब तस्करी से (Liquor Smuggling Accused Arrested In Muzaffarpur) जुड़े एक पुराने मामले में एक आरोपी को मिठनपुरा थाना इलाके से गिरफ्तार किया था, जो पुलिस को चकमा देकर (Accused Absconded From Kudhni Police Station) कुढ़नी थाने के हाजत से हथकरी के साथ फरार हो गया है. पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

मामले की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष अरविंद पासवान ने बताया कि केरमा निवासी भोलू साह को शराब के पुराने मामले में मिठनपुरा से गिरफ्तार किया गया था. आरोपी ने सुबह 4 बजे शौच के लिए चौकीदार के साथ शौचालय गया. इस दौरान चौकीदार को धक्का देकर आरोपी फरार हो गया. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं. थानाध्यक्ष ने बताया कि वह साल 2016, 2017 में आधे दर्जन मामलों का वांछित आरोपी है. वह 2016 से फरार चल रहा था.

बता दें कि, आरोपी ने शौच जाने के बहाने चौकीदार को धक्का दिया और जब तक चौकीदार उठकर खड़ा होता और शोर मचाता, आरोपी हथकड़ी लेकर फरार हो चुका था. आरोपी के फरार होने से कुढ़नी थाने में अफरातफरी का माहौल बन गया. जिसके बाद आनन फानन में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है. फिलहाल फरार आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

