मुजफ्फरपुर: बिहार के लोगों पर विवादित बयान देने के मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Punjab CM Controversial statement on Bihari People) की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है. सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुजफ्फरपुर जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक कोर्ट परिवाद दर्ज (Case filed against Charanjit Singh Channi in Muzaffarpur Court) कराया है, जिसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम और धमकाने का काम किया है, जिससे पूरे बिहार और यूपी के लोग आहत हैं.

ये भी पढ़ें- FIR Against Punjab CM: 'भैया' वाले बयान पर पंजाब के CM चन्नी पर FIR, पटना में मामला दर्ज

उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि पंजाब में रह रहे बिहार और यूपी के लोगों के साथ कभी भी कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है. जिसके जिम्मेदार पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी होंगे. उन्होंने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जिसमें 295, 295 (क), 504 और 511 आईपीसी की धारा शामिल है. पूरे मामले पर माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 24 फरवरी निर्धारित की है.

बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रूपनगर में चुनावी जनसभा के दौरान कहा था कि ''पंजाब के बहनों-भाइयों जो आपके सामने है, उसे ठीक से पहचानो. आपमें बहुत विवेक है. समझदारी है. उस समझदारी का इस्तेमाल करो. पंजाब पंजाबियों का है. पंजाब को पंजाबी चलाएंगे. अपनी सरकार बनाओ. ये बाहर से जो आते हैं. आपके पंजाब में उन्हें सिखाइए पंजाबियत क्या है. बनावटी पगड़ी बांध कर कोई सरदार नहीं बना जा सकता. उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी और बरिंदर ढिल्लों की तरफ इशारा कर कहा कि यह समझना होगा कि असली सरदार कौन है.''

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की इस बात से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi Statement on Up Bihar) जोश में आ गए और उन्होंने कहा कि यूपी, बिहार और दिल्ली वालों को यहां राज नहीं करने देंगे और न ही पंजाब में फटकने देंगे. उन्होंने एक रोड शो कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के भैयाओं को पंजाब से बाहर करने की धमकी देते हुए कहा था कि सभी पंजाबी एक हो जाओ और इन भैयाओं को पंजाब से बाहर भगाओ. उनके इस बयान पर बिहार में लगातार विरोध जारी है.

ये भी पढ़ें- पंजाब CM चन्नी के 'भैया' वाले बयान पर बोले सीएम नीतीश- 'आश्चर्य होता है कि कैसे लोग इस तरह की बात करते हैं'

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP