मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराध (Crime In Muzaffarpur) की घटनाएं इन दिनों लगातार हो रही है. जिले के बरूराज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है. इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार (Accused Of Misdeed Arrested In Muzaffarpur) कर लिया है.

ये भी पढ़ें-गोपालगंज में अपहृत छात्रा का शव 6 दिन बाद मिला, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि युवक ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस घटना के बाद बच्ची ने घर आकर परिजनों को सारी बातें बताई. जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय थाने में युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल भेज दिया. वहीं नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है. घटना के संबंध में डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने कहा कि दुष्कर्म का एक मामला बरूराज थाना में आया था. मामला दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. वहीं आरोपित युवक को गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें-Gaya Crime News: नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा

ये भी पढ़ें-खगड़िया में संदिग्ध हालत में खेत से महिला का शव बरामद, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP