मुंगेर: बिहार में कोरोना (Corona in Bihar) संक्रमण काल के दौरान सरस्वती पूजा का आयोजन गाइडलाइन के अनुसार करने के निर्देश जारी किए गए थे. लेकिन, मुंगेर में आस्था के नाम पर अश्लील ठुमके लगाने मामला सामने आया है. जहां सरस्वती पूजा के दौरान अश्लील गानों पर नाच कार्यक्रम का आयोजन (Vulgar Dance during Saraswati Pooja in Munger) किया गया. नाच कार्यक्रम में पूजा समिति या आम लोगों की बात छोड़िए धरहरा प्रखंड प्रमुख के पति भी मंच पर चढ़कर जमकर ठुमके लगाते नजर आए.

कोरोना संक्रमण को लेकर किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया गया था. मुंगेर में सरस्वती पूजा पर लौंडा डांस (Launda Dance on Saraswati Pooja in Munger) का वीडियो वायरल हो रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो इसमें लोग शराब पीकर ठुमके लगा रहे हैं. एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की वकालत करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके पार्टी के नेता स्वयं अवैध शराब कारोबारी के रूप में पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं और कभी उनके पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों के पति शराबबंदी कानून और कोविड गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं.

वायरल वीडियो में कथित रूप से शराब के नशे में धुत खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए जो व्यक्ति नजर आ रहा है, उसकी पहचान मुंगेर जिला के धरहरा प्रखंड की प्रखंड प्रमुख पल्लवी भारती के पति साजन कुमार के रूप में हुई है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो जिले के धरहरा प्रखंड के महरना में सरस्वती पूजा के मौके पर 5 फरवरी शनिवार की रात पूजा समिति की ओर से अवैध रूप से ऑर्केस्ट्रा के नाम पर बार बालाओं और लौंडा डांस के अश्लील नृत्य का आयोजन किया गया था.

इसी आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में धरहरा प्रखंड प्रमुख पल्लवी भारती के पति साजन कुमार को आमंत्रित किया गया था. जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में पहुंचे धरहरा प्रखंड प्रमुख पल्लवी भारती के पति साजन कुमार ने लौंडा डांस में जमकर अश्लील गीत पर मंच पर चढ़कर ठुमके लगाए थे. प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उन्होंने शराब के नशे में धुत होकर शराबबंदी कानून की भी जमकर धज्जियां उड़ाई थी.

हालांकि, डीएम और एसपी ने विभागीय पत्र का हवाले देते हुए जिले में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया था. सरस्वती पूजा में कोई भी नाच गाने का कार्यक्रम नहीं होने के निर्देश दिए गए थे. ऐसे में बड़ा सवाल है कि थानाध्यक्ष के बगैर परमिशन के कार्यक्रम कैसे आयोजित हुआ. धरहरा बीडीओ के नाक के नीचे यह कार्यक्रम हुआ, इसमें किसकी लापरवाही है. बहरहाल, पुलिस की ओर से ना तो कोई कार्यवाई हुई है और ना ही इसको लेकर पुलिस का कोई बयान आया है. घटना के संबंध में धरहरा थाना अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल लगातार रिंग होता रहा, उन्होंने मोबाइल उठाना मुनासिब नहीं समझा.

नोट: ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

