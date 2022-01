मुंगेर: मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल अंतर्गत हरपुर थाना के पुलिस जवान के द्वारा जांच के नाम पर एक राहगीर के साथ मारपीट ( Police Beat Up Young Man For Not Wearing Mask In Munger) करने का वीडियो गुरुवार की शाम से तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि, हरपुर थाना के सामने मंदिर के पास मास्क एवं वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था. इस अभियान में हरपुर थाना में कार्यरत पुलिस के जवान ने मास्क नहीं रहने पर एक युवक की लातों से जमकर पिटाई कर दी. पुलिस कर्मी की पहचान हरपुर थाना में पदस्थापित जवान मुन्ना राम (Jawan Munna Ram posted in Harpur police station) के रूप में हुई है.

वीडियो (Police marpit Video Viral In Munger) में युवक कह रहा है कि, आप मां को संबोधित कर गालियां ना दें और मुझे आप लात से मारे हैं, यह बिल्कुल गलत है. वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि, युवक जब पुलिसकर्मी से शिकायत कर रहा है कि आपने मुझे क्यों मारा और गालियां क्यों दी? इस पर वह पुलिसकर्मी एक बार फिर भड़क जाता है और ऑन कैमरा युवक के साथ लातों से पिटाई करना शुरू कर देता है. कभी सामने से पिटाई करता है तो अन्य पुलिसकर्मी जब बचाव करने आते हैं तो पीछे जाकर उसे लात से मारता है. वहीं वीडियो में वह गालियां भी दे रहा है. ऐसे में पुलिस कर्मी के कार्य पर सवालिया निशान लग रहा है. यह वीडियो तेजी से जिले में वायरल हो रहा है.

घटना के संबंध में हरपुर थाना अध्यक्ष हारून मुस्ताक ने बताया कि, "गुरुवार दोपहर 2:00 बजे के बाद हरपुर थाना के बाहर वाहन एवं मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा था. मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार युवक जबरदस्ती पुलिसकर्मी से उलझ रहा था. युवक मास्क नहीं पहना था. पुलिसकर्मी ने ऐसा कुछ किया है तो वीडियो मुझे दिखाया जाए. तब पुलिसकर्मी की पहचान करूंगा. इस तरह का कार्य किया गया है तो यह गलत है."

आरोपी जवान निलंबित: इस संबंध में मुंगेर के आरक्षी अधीक्षक जेजे रेड्डी ने बताया कि, 3 दिन पूर्व मुंगेर जिले के तारापुर थाना अनुमंडल के हरपुर थाना के द्वारा वाहन एवं मास्क जांच के दौरान हरपुर थाना में पदस्थापित पुलिस जवान मुन्ना राम के द्वारा लात से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था. उसमें जवान, छात्र संतोष कुमार को भद्दी गाली भी देता दिखा है. वीडियो की जांच कराई गई. पुलिस जवान प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं. उसे तत्काल निलंबित कर दिया गया है.

