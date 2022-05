मुंगेर: बिहार एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है. बिहार एसटीएफ ने कर्नाटक पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन (Joint operation of Bihar STF and Karnataka Police) चलाकर तीन कुख्यात वांछित अपराधियों को गिरफ्तार (Three notorious criminals arrested from Munger) किया है. इनके नाम मोहम्मद शमशाद आलम, मोहम्मद शाहिद चांद और मोहम्मद आसिफ आलम हैं. तीनों को मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पकड़ा गया.

अपराधी को हथियार पहुंचाने का आरोप: बताया जाता है कि इन तीनों के खिलाफ कर्नाटक हावेरी थाना कांड संख्या 40/2022 19 अप्रैल को धारा 307, 504, 506 एवं 25 आर्म्स एक्ट 1959 दर्ज किया गया था. यह तीनों पर आरोप है कि इन्होंने अपराधी मंजूनाथ उर्फ मलिक को कर्नाटक में हथियार उपलब्ध कराया था. कुख्यात अपराधी मंजूनाथ और सोनू मलिक द्वारा हावेरी में व्यवसाई बसंत कुमार पर गोली चलाई गई थी.

लंबे समय से थी तलाश: इसी मामले में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उसके बाद कर्नाटक पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क साधा था. इनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की विशेष टीम लगातार छापेमारी कर रही थी. अंतत एसटीएफ की विशेष टीम और कर्नाटक पुलिस के पुलिस ऑपरेशन में तीनों को पकड़ने में सफलता मिली.

