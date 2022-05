पटना: बीपीएससी पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई का जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नये-नये चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. अब अररिया में पदस्थ राजस्व पदाधिकारी राहुल सिंह के ठिकानों पर छापेमारी (ED raid on premises of Revenue Officer Rahul Singh) में कई पुख्ता सबूत मिले हैं. शनिवार की सुबह की गयी छापेमारी में रानीगंज पुलिस भी शामिल थी. राहुल कुमार सिंह के निजी आवास में छापेमारी (ED raid in Araria) की. राजस्व अधिकारी राहुल सिंह भरगामा में नौकरी करते हैं और रानीगंज में किराय के मकान में रहते हैं.

मुख्य सरगना के संपर्क था राहुल: ईडी ने उनके आवास से पैनकार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक व परीक्षाओं के प्रश्नपत्र भी जब्त किए. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी है लेकिन सूत्रों का कहना है कि राहुल सिंह बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक कांड के मुख्य सरगना आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव से बराबर संपर्क (BPSC paper leak case kingpin Pintu Yadav) में रहते था. दोनों के बीच की लगातार बातचीत के प्रमाण जांच टीम के हाथ लगे हैं. इस कांड में बीपीएससी पीटी परीक्षा प्रश्न पत्र की मांग इनके द्वारा घटना के पूर्व एवं घटना के दिन भी उनसे की गई थी. इस कांड में अभियुक्त संजय कुमार से घटना के दिन एवं पूर्व में इनसे कई बार बातचीत हुई है. बीपीएससी परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर इन्हें भेजा गया था.

संदिग्ध भुगतान के प्रमाण: प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग करने वाले अभियुक्तों एवं संदिग्धों के साथ राहुत के सांठ-गांठ हैं. इनके द्वारा किये गये संदिग्ध भुगतान का भी पता चला है. इनके भरगामा मोड़, रानीगंज, अररिया स्थित आवास पर भी छापामारी कर दस्तावेज बरामद किये गये हैं. अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है. SIT द्वारा इस कांड में आपराधिक षडयंत्र मनी ट्रेल एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जांच आगे बढ़ रही है. इस पूरे गिरोह के द्वारा किये गये षडयंत्र में शामिल हर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध साक्ष्य के आधार पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

पिंटू यादव की तलाश में एसआईटी: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 9 मई को पटना के आर्थिक अपराध इकाई में राहुल सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. उसी मामले में पटना में ही राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनकी निशानदेही पर घर की चाबी लेकर ईडी यहां आई थी. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ईडी के अधिकारी बहुत जल्दबाजी में दिख रहे थे. मीडिया कर्मियों से कुछ भी बताने से इंकार कर दिया. फिलहाल इस प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य सरगना आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव की तलाश में एसआईटी की टीम कई इलाकों में छापेमारी कर रही है.

बीपीएससी पेपर लीक मामले में कई गिरफ्तार : बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बीपीएससी पेपर लीक कांड में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बीपीएससी के 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 20/2022 दर्ज किया गया था. इसमें धारा 420 467 468 120 (भा.द.वि.) 66 आईटी एक्ट व धारा-3/10 बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम 1981 दर्ज किया गया है.

SIT को इनकी तलाश : वहीं, पेपर लीक कांड में एसआईटी की जांच आगे बढ़ने के साथ इसमें शामिल शातिरों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है. एसआईटी को फिलहाल ऐसे ही आधा दर्जन लोगों की तलाश है. इनकी गिरफ्तारी के लिए राज्य के विभिन्न इलाकों में लगातार दबिश डाली जा रही है. एसआईटी को जिन शातिरों की सरगर्मी से तलाश है उसमें पेपर लीक करानेवाले गिरोह के सरगना पिंटू यादव के अलावा एनआईटी से पढ़ाई कर चुके दो छात्र भी शामिल हैं.

प्रश्न पत्र लीक मामले में इस कॉलेज की चर्चा: बता दें कि बीपीएससी 67वीं पीटी की परीक्षा के प्रश्न पत्र आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से लीक हुए थे और उसके बाद इस पूरे मामले के कारण पूरे बिहार की किरकिरी एक बार फिर से पूरे देश में हुई थी. हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही आयोग ने इस परीक्षा को रद्द करने के साथ-साथ इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश जारी किए थे.

