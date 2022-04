गया: गया में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की (EOU Team Raided in Gaya) है. संदेश थाना के (Sandesh Station in Charge of Bhojpur) थानेदार पंकज कुमार के गया स्थित आवास पर आर्थिक अपराध इकाई पटना की टीम ने छापेमारी की है. आर्थिक अपराध इकाई के डीएसपी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई. बुधवार सुबह में ही गया स्थित संदेश थाना के थानेदार के कॉटन मिल खरखुरा स्थित आवास पर रेड पड़ी. आर्थिक अपराध इकाई घंटों थानेदार पंकज कुमार के आवास पर कार्रवाई में जुटी रही.

थानेदार के घर EOU टीम की छापेमारी: गौरतलब है कि आर्थिक अपराध इकाई ने संदेश थाना के थानेदार पंकज कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है. इसके बाद बुधवार को राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित उनके निजी आवासों पर दबिश दी गई. फिलहाल घंटों चली आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई के बाद बरामदगी के संबंध में कोई जानकारी आर्थिक अपराध इकाई की टीम के द्वारा नहीं दी गई है.

EOU टीम ने रेड के बारे में नहीं दी जानकारी: मिली जानकारी के अनुसार, 13 अप्रैल को सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक करीब 9 घंटे तक छापामारी के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम की कार्रवाई पूरी हुई. हालांकि कई अहम दस्तावेज टीम ने बरामद किए हैं, जिसे लाल पोटली में बांधकर आर्थिक अपराधी की टीम ले गई है. वहीं, अभी भी गुरारू प्रखंड स्थित थानाध्यक्ष के आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की एक टीम कार्रवाई कर रही थी.

पालीगंज सीओ के आवास पर भी छापा: इधर, गया शहर के रामपुर थाना अंतर्गत शास्त्रीनगर में रहे पालीगंज के पूर्व सीओ राकेश कुमार के आवास पर भी ही आर्थिक अपराध की टीम की छापेमारी की खबर है. हालांकि अभी इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. गौरतलब है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ लगातार करवाई कर रही है. गया जिले में अब तक दर्जनभर ऐसी कार्रवाई हो चुकी है. जिसमें कई भ्रष्टाचार अफसरों के खिलाफ शिकंजा कसा जा सका है.

भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानून का कसता शिकंजा: बिहार के जिलों में अफसरों के भ्रष्टाचार की जड़ें काफी मजबूत हैं. यही वजह है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं. बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में बालू के अवैध उत्खनन एवं गैर कानूनी व्यापार में संदिग्ध पाए जाने के बाद बिहार सरकार के 2 भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी हुई है. राकेश कुमार सर्किल ऑफिसर पालीगंज और पंकज कुमार थाना प्रभारी संदेश जो भोजपुर जिला में पड़ता है. इनके आवास पर छापेमारी की गई है.

