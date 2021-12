मुंगेर: बिहार के मुंगेर में सड़क दुर्घटना (Road Accident in Munger) में एक 16 वर्षीय छात्र की मौत (Death of a Student in Munger) हो गई. जिले के हवेली खड़कपुर चांद बली स्थान के नजदीक यह हादसा हुआ. दुर्घटना के बाद ऑटो ड्राइवर मौके से फरार हो गया. छात्र की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

दरअसल. रामदेव शर्मा का पुत्र अर्पित हंस जवाहर नवोदय विद्यालय हवेली खड़कपुर का विद्यार्थी था. वह अपने घर से विद्यालय आ जा था. ऑटो दुर्घटना में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. आसपास के ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत हवेली खड़कपुर थाने को दी. स्थानीय लोगों द्वारा आनन-फानन में हवेली खड़कपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायल छात्र को भर्ती कराया गया. सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान अर्पित हंस की मौत हो गयी.

मिली जानकारी के अनुसार अर्पित हंस जमालपुर के फरीदपुर गांव का रहने वाला था. खड़कपुर थाना पुलिस के द्वारा मृतक का पंचनामा कर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है. वहीं, इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

