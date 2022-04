मुंगेर (जमालपुर): देश में लगातार बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थ और रसोई गैस के दाम को लेकर आक्रोशित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने (Protest For Rising Inflation In Munger) प्रदर्शन किया. जिला मुख्यालय के मुख्य मार्गों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी चौक पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का पुतला फूंका (SP Workers Burnt Effigy of Pm In Munger) है. इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने 'रोको महंगाई बांधों दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम' जैसी नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं ने पट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की.

बढ़ती महंगाई को लेकर मुंगेर में प्रदर्शन: सपा जिलाध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार बिखरे हुए विपक्ष का फायदा उठाते हुए अप्रत्याशित महंगाई और लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी कर देश के हर वर्ग के लोगों को तंग और तबाह कर दिया है. केंद्र सरकार अपने निजी स्वार्थ में वशीभूत देश को आर्थिक आपातकाल में झोंकने की साजिश कर रही है. अगर आम आवाम हिंदुत्व और धर्म के नाम पर यह सरकार को शह देती रही तो इसका दुष्परिणाम पूरी जनता को भुगतना होगा. लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार के इस मंसूबे को सफल नहीं होने देगी.

कमरतोड़ महंगाई से जनता परेशान: वहीं, एसपी के प्रधान महासचिव मनोज कुमार मधुकर और समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश महासचिव रवि कांत झा ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार ने डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर इसका बोझ आम जनता पर डाल दिया. जिससे लगातार पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में वृद्धि से जनता का परेशान है. दूसरी ओर पूंजीपतियों से मिली ये जनविरोधी सरकार जनता के मुंह से निवाला छिन रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धार्मिक उन्माद फैला कर आम जनता का मनोबल तोड़ रही है. अगर जनता नहीं समझी तो हमारे देश का भी हाल श्रीलंका और नेपाल जैसा हो जाएगा.

