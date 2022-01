मुंगेरः बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third wave of Corona In Bihar) ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है. प्रदेश के मुंगेर जिला मंडल कारा में भी कोरोना विस्फोट हुआ है. जहां 9 कैदी कोरोना संक्रमित (Prisoners Corona Positive In Munger Mandal Jail) पाए गए हैं. जिसके बाद मुंगेर जेल में हड़कंप मच गया. वहीं, मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ श्यामा राय भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं.

ये भी पढ़ेंः बिहार में आज से शुरू हुआ प्रिकॉशनरी डोज का टीकाकरण

मंडल कारा के जेलर सोहनलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 कैदियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है. उन्हें जेल में अन्य कैदियों से अगल रखा गया है. जेल में कैदियों की पिछले दिनों कोरोना जांच कराई गई थी, जिसमें ये 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो दवा दी जाएगी, उनका सेवन करवाया जाएगा. फिलहाल सभी कैदियों की स्थिति ठीक है.

वहीं, कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने मुंगेर यूनिवर्सिटी के कुलपति को भी अपनी चपेट में ले लिया है. डीएचएस की रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ श्यामा राय भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. सिविल सर्जन हरेंद्र कुमार आलोक ने कहा कि सोमवार को 48 नए कोरोना के मरीज मिले हैं. जिसमें मंडल कारा के 9 कैदी हैं, 4 स्वास्थ्य कर्मी जो विभिन्न उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हैं. साथ ही मुंगेर यूनिवर्सिटी के कुलपति भी संक्रमित हो गए हैं.

सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि लोग बेजरूरत घर से ना निकलें. बुजुर्ग और बच्चों को भी बाहर ना निकलने दें. बिना मास्क के कोई भी घर से नहीं निकले. सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से करें.

बता दें कि जिले में अब तक 48 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. जिनमें आम लोगों के साथ-साथ डॉक्टर, प्रोफेसर और कैदी भी शामिल हैं. स्वास्थ्य विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी कोरोना की रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रहा है. डीएम नवीन कुमार, एसपी जे जलारेड्डी अधिकारियों को साथ शहर में लगातार मार्च भी कर रहे है. साथ ही लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की जा रही है. साथ ही नहीं पहनने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है. इसके बावजूद कोरोना ने जिले में कहर बरपाना शुरू कर दिया है.

ये भी पढ़ें: बिहार में अगले 7 दिनों के अंदर फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा बूस्टर डोज: स्वास्थ्य मंत्री

बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में ओमीक्रोन भी काफी तेज गति से फैल रहा है. संक्रमण के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में रविवार को 5022 नए मामले सामने आए हैं और इससे पहले 21 मई 2021 को 5154 नए मामले सामने आए थे.

पटना की बात करें तो बीते 24 घंटे में पटना में सबसे अधिक 2018 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, संक्रमण दर 3% से बढ़कर 21.94% तक पहुंच गई है. वहीं कई जिलों से भी आम लोगों के साथ-साथ डॉक्टर्स और अधिकारियों के कोरोना संक्रित होने की खबर मिल रही है.

बिहार में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 16,897 है, जिसमें 315 मरीज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में एडमिट है. वहीं, 16552 मरीज होम आइसोलेशन में है, 117 मरीज डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल में हैं. 52 मरीज डेडीकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में और 76 मरीज कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं. इसके अलावा 70 मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP