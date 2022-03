मुंगेर: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar ) कानून लागू है. इसके बावजूद राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में शराब की तस्करी जारी है, वहीं, होली के त्यौहार से पहले शराबियों और नशेड़ियों पर कार्रवाई करने के लिए बिहार पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है. इसके लिए सभी थाने को ब्रेथ एनालाइजर मशीन दी गई है. जिससे गश्ती के दौरान पुलिस गांव की गलियों में पैदल पहुंचेगी और जहां लोग खड़े दिखाई देंगे, उनसे ब्रेथ एनालाइजर से जांच (Testing of alcoholics with breath analyzer) करेगी. अगर शराब पीने की पुष्टि हुई तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा. नहीं तो धन्यवाद कहकर पुलिस आगे बढ़ जाएगी.

इस संबंध में कोतवाली थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि शांति समिति की बैठक में उन्होंने सभी सदस्यों को इस बात की सूचना दे दी है कि अब पुलिस अब उनके गली-गांव में गश्ती के ब्रेथ एनालाइजर में फूंकने के लिए बोलेगी. फूंक मारने पर कोई शराब का सेवन किये मिला तो उसे सीधे भेज दिया जाएगा.





वहीं, इस पूरे मामले में राजद नेता आदर्श कुमार राजा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति होली के दिन घर के दरवाजे पर बच्चों के साथ होली मना रहा है तो क्या उससे भी फूंक मरवाया जाएगा. यह गलत है, प्रशासन अब निजता को दरकिनार कर रही है.

