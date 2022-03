मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले से एक अजब प्रेम की गजब कहानी (Strange Love Story In Munger) सामने आयी है. जहां प्यार में प्रेमी युगल किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं. मुंगेर में एक प्रेमी युगल के परिजनों ने दोनों की शादी से इनकार कर दिया. जिसके बाद प्रेमी जोड़े ने एक साथ (Lover couple tried to commit suicide in Munger) मरने की कसम खायी और बहियार की ओर चल पड़े. जहां प्रेमी ने तो जहर खा लिया लेकिन जब प्रेमिका की बारी आयी तो वो भाग खड़ी हुई. फिलहाल युवक को गंभीर हालत में मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मुंगेर में प्रेम प्रसंग में युवक ने खाया जहर: वहीं, युवक के परिजनों ने बताया कि लखीसराय जिले के अभयपुर थाना क्षेत्र के राजवाटी गांव के बहियार के अड्डा पर एक युवक को गंभीर स्थिति में लोगों ने देखा. जिसके मुंह से झाग निकल रहा था. स्थानीय लोगों ने उसकी पहचान मुंगेर के नयारामनगर थाना क्षेत्र के मुस्तफाचक गांव निवासी सोनू कुमार के रूप में की और उसके परिजनों को इस घटना की सूचना दी. जिसके बाद उसके परिजन वहां पहुंचे और उसे मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसकी स्थिति अब अब खतरे से बाहर है.

प्रेमी ने खाया जहर, प्रेमिका हुई फरार: बता दें कि प्रेमिका के धोखे से प्रेमी के साथ ही उसके परिजन भी काफी दुखी हैं. प्रेमी सोनू कुमार ने बताया कि उसका ननिहाल गालिमपुर लोहची है. जहां वो हमेशा आता-जाता था, पिछले एक साल से गालिमपुर की एक विवाहित महिला से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया. दोनों के बीच प्रेम काफी ज्यादा था. जब इसकी जानकारी लड़की के पति को हुई तो लड़की अपने मायके लखीसराय जिला के अभयपुर राजपुर गांव चल गये. पिछले दिनों लड़की के बुलावे पर सोनू लुधियाना से मुंगेर आया. वो लुधियाना में ही काम करता है, वो लुधियाना से बिहार पहुंचकर लड़की से मिलने सोमवार को उसके घर अभयपुर चला गया.

दोनों ने साथ जीने-मरने की खाई थी कसमें: वहीं, विवाहिता के परिजनों ने सोनू के साथ उसे जाने नहीं दिया. जिसकी वजह से दोनों ने एक साथ मरने का प्लान बना लिया और दोनों जहरीला पदार्थ लेकर सोमवार को गांव के बहियार में चले गए. जहां सोनू ने बताया कि, पहले उसने पहले जहर खा लिया लेकिन लड़की ने जहर नहीं खाया और वो वहां भाग खड़ी हुई. इस घटना के बाद सोनू काफी दुखी है. उसने कहा कि वो अपनी प्रेमिका बिना नहीं रह सकता है. इसलिए दोनों ने साथ मरने का फैसला लिया था. लेकिन उसे क्या पता था कि प्रेमिका मरने को तैयार नहीं थी और उसने उसे धोखा दिया. इधर सोनू के परिजन भी उसकी हालत देखकर काफी दुखी हैं. इस सम्बंध में कोतवाली थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने कहा कि उन्हें मामले की कोई जानकारी नहीं है.

