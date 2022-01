मुंगेर: आज से से 15 वर्ष से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का कोरोना वैक्सिनेशन (Corona Vaccination For Children) शुरू हुआ है. इसके अंतर्गत मुंगेर जिले में भी 133 स्टेशन साइट पर टीकाकरण अभियान (Children vaccination campaign start in Bihar) शुरू हो गया है. इसी क्रम मे उपेंद्र ट्रेनिंग एकेडमी मुंगेर में 15 से 18 आयु वर्ग के बीच के बच्चों के कोरोना टीकाकेन्द्र का उद्घाटन सिविल सर्जन हरेंद्र कुमार आलोक ने किया.



16 वर्षीय आरएसएस कॉलेज माधोपुर की छात्रा ईशिका सिंह ने जिले में पहला टीका ( Ishika First Took Corona Vaccine In Munger ) लिया. टीका लेने के बाद ईशिका ने लोगों से अपील किया कि मैंने वैक्सीन ले लिया है, मुझे कुछ नहीं हुआ. टीका पूरी तरह सुरक्षित है. मैं अब पूरी तरह सुरक्षित हो गई हूं. आप भी सुरक्षित हो जाइये. ईशिका सिंह की मां संगीत देवी ने बताया कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है. अभिभावक डरे नहीं. बिना भय के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं और टीका दिलवाएं.

सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार आलोक ने कहा कि जिले में 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है. यह जिले के 133 सेशन साइट पर दिया जा रहा है. उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है. टीका दिलवाकर बच्चों को सुरक्षित करवाएं.

बता दें कि कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 साल के 83.46 लाख बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाना है. बिहार में बच्चों का वैक्सीनेशन करने के लिए 2801 सेशन साइट तैयार किए गए हैं. राज्य स्वास्थ्य समिति से मिली जानकारी के मुताबिक सर्वाधिक वैक्सीनेशन सेशन साइट गया में बनाए गए हैं, जहां 243 वैक्सीनेशन सेशन साइट हैं.

वहीं, पटना जिले में 87 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग का साफ निर्देश है कि बच्चों का वैक्सीनेशन सेंटर बड़ों के वैक्सीनेशन सेंटर से अलग बनाया जाए. जानकारी के मुताबिक बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर जिलों को अलग-अलग जोन में बांटा गया है.

