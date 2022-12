मधुबनीः बिहार के मधुबनी जिले में तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत (Two Brothers Died In Madhubani Due to Drowning In Pond ) हो गई. यह घटना जिले के बासोपट्टीथाना क्षेत्र के डामू गांव के सुकन चौक के समीप की है. मृतक बालक की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र (Basopatti police station of Madhubani district) के डामू गांव निवासी मोहम्मद सिराजुल के 6 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अकरम और 7 वर्षीय पुत्र इकबाल के रूप में हुई है. मृतक के पिता दूसरे प्रदेश में काम करते हैं और हादसे के समय मां दोनों बच्चों को छोड़कर खेत धान काटने के लिए गई हुई थी.

"बच्चों के शवों को पानी से बाहर निकाला लिया गया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले में यूडी केस दर्ज कर जांच की जा रही है."- थानाध्यक्ष, बासोपट्टी थाना

मां खेत में काम करने गई थी, घर के पास हो गया हादसाः दो सगे भाई की मौत की खबर से गांव में मातम पसरा हुआ है. दरअसल बच्चों की मां धान काटने के लिए खेत गई थी. बच्चे घर पर अकेले ही थे. इसी दौरान वे लोग शौच को लिए तालाब के किनारे गये थे. अचानक से एक भाई का पैर तालाब में फिसल गया और वह डूबने लगा. दूसरा भाई उसे बचाने का प्रयास कर रहा था. इस दौरान वह भी गहरे पानी में चला गया और दोनों की मौत हो गई. बच्चों की मौत सूचना लोगों ने उनकी मां को दिया. मां का रो-रोकर बुरा हाल है.

