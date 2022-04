मधुबनी: बिहार के मधुबनी में चोरी की घटना हुई (Theft in hardware shop in Madhubani) है. जिले के लखनौर थाना क्षेत्र में हार्डवेयर की दुकान में चोरी (Theft In Hardware Shop in Madhubani) हुई. अज्ञात चोरों ने दुकान से दो लाख दस हजार नगद (Loot Cash From Hardware Shop In Madhubani) कैशबॉक्स को तोड़कर निकाले और भाग निकले. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है. घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पुलिस ने घटना की जानकारी ली.

ये भी पढ़ें- रोहतास में स्वर्ण कारोबारियों ने मांगी सुरक्षा, पुलिस ने कहा- हरसंभव करेंगे मदद



कैसे हुई घटना: मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने एक हार्डवेयर दुकान से दो लाख दस हजार रूपये की चोरी की घटना को अंजाम दिया. घटना लखनौर थाना क्षेत्र के गुणाकरपुर गांव के साहू ट्रेड्रर्स की है. चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर दुकान के कैशबॉक्स में रखे दो लाख दस हजार नगद निकाल कर रफूचक्कर हो गए. दुकान के मालिक विष्णुदेव साहु ने रात में हुए इस घटना को लेकर चार लोगों के विरुद्ध थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज किया.

ये भी पढ़ें- नालंदा में बंद घर का ताला तोड़कर 22 लाख की चोरी, 5 लाख नकद और 16 लाख के जेवर गायब

पुलिस ने की कार्रवाई: दुकान मालिक ने बताया कि चोरी की घटना होने के बाद जब वह थाने की ओर जा रहे थे, तो उन्हे चार लोग रास्ते में दिखे. जब उन लोगों ने हमें देखा तो वे लोग रास्ता बदलकर भागने लगे. चार लोगों में गांव के ही कमलेश साहु, अमरजीत साहु, पवन साहु, प्रदीप साहु थे. उन लोगों को पकड़कर पूछताछ की गई. उसके बाद सारे लोगों ने चोरी की बात कबूल की. ग्रामीणों ने जब जांच पड़ताल की तो कमलेश के जेब से 1700 रुपए कैश मिले. थाने को इसकी सूचना दी गई. पुलिस जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचकर उनलोगों को हिरासत में ले लिया. थानाध्यक्ष नीलिमा कुमारी (SHO Nilima kumari) ने कहा कि उन सारे लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है. चोरों ने चोरी की बात कबूल की, उसके बाद चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP