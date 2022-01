मधुबनी: बिहार के मधुबनी में चोरों के आतंक से दुकानदार (Terror Of Thieves In Madhubani) परेशान हैं, जिले में लगातार चोरी की घटना बढ़ती जा रही है. ताजा मामला (Theft From Jewellery Shop In Madhubani) बेनीपट्टी थाना के बसैठ चौक की है. जहां, चोरों ने ज्वेलरी की दुकान से लाखों की संपत्ति की चोरी की है. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

दरअसल, बेखौफ चोरों ने एक बार फिर से ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाया है. बीती रात बेनीपट्टी थाना के बसैठ चौक पर स्थित ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है. बताया जा रहा है कि, बसैठ चौक स्थित गोपाल ज्वेलर्स नाम की दुकान की दीवार तोड़कर चोरों ने लाखों की संपत्ति की चोरी की है.



वहीं, ज्वेलरी दुकान में लाखों की संपत्ति समेत सीसीटीवी कैमरे पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया है. जब दुकानदार सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचा तो दुकान का सामान बिखरा मिला एवं ताला टूटा हुआ पाया. जिसको लेकर उन्होंने बेनीपट्टी थाना पुलिस को सूचना दी है.

घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है. बहरहाल, पुलिस की जांच में मामले का खुलासा होने की उम्मीद जतायी जा रही है.



