मधुबनी: 15 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देशभर के साथ ही बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान ( Covid Vaccination Of Children In Bihar) 3 जनवरी से शुरू हुआ. अभी इस अभियान को शुरू हुए 6 दिन ही हुए हैं लेकिन, प्रदेश में टारगेट ग्रुप में 18.27% वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया गया है. इसी कड़ी में मधुबनी जिले में बच्चों के वैक्सीनेशन में ( Child Vaccination In Madhubani ) तेजी लाने को लेकर जयनगर अनुमंडल कार्यालय के सभागार में एसडीएम ने बैठक कर कई निर्देश दिये हैं.

इसे भी पढ़ें : 6 दिन में ही बिहार में 18.27% बच्चों का हुआ वैक्सीनेशन, पटना जिला अव्वल

15 से 18 वर्ष के किशोर व किशोरियों के वैक्सीनेशन को लेकर अनुमंडल अधिकारियों व स्कूल के एचएम के साथ एसडीएम बेबी कुमारी ने बैठक की. इस दौरान बच्चे व बच्चियों के वैक्सीन को सेचुरेट करने को लेकर उत्क्रमित स्कूलों के प्रधानाचार्य को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए हैं, ताकि एक भी बच्चा छूट न पाये. एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को तथा अनुमंडल के सभी उत्क्रमित विद्यालयों के प्रधानाचार्य को निर्देश दिया कि बारी-बारी कर अपने अपने स्कूलों में सभी 15 से 18 वर्ष के किशोर व किशोरियों को शिविर लगाकर कोरोना वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित करें.

देखें वीडियो

एसडीएम बेबी कुमार ने कहा कि, जो बच्चे वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, उनके अभिभावकों को जागरूक कर वैक्सीनेशन करायें. सोमवार से एमओआईसी व संबंधित कर्मियों द्बारा वैक्सीनेशन को सेचुरेट कर शीध्र लक्ष्य को समापन करें. उन्होंने कहा कि प्रथम डोज के बाद 28वें दिन दूसरा डोज के लिए भी तैयार रहें. बैठक में अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी डीएस डॉ. रोनित कुमार, डॉ. रविभूषण, हेल्थ मेनेजर अर्चना भट्ट, तीनों ब्लॉक के बीडीओ, चिकित्सा पदाधिकारी, एमओ आईसी, एचएम रामचंद्र प्रसाद, राम प्रसाद शरण, मो. मंजूर, भरत कुमार समेत सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें- ब‍िना टीका लगे ही फोन पर आ गया वैक्सीन लेने का मैसेज, किशनगंज में टीकाकरण अभियान पर सवाल



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP