मधुबनी: बिहार के मधुबनी में दुस्साहसिक डकैती (Audacious Robbery In Madhubani) हुई है. बेखौफ अपराधियों ने रविवार की देर रात एक दरोगा के घर में डकैती (Robbery At Inspector House In Madhubani) की घटना को अंजाम दिया है. बदमाशों ने हथियार के बल पर गृह स्वामी को बंधक बनाकर 20 हजार रुपए नकदी समेत लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो गये. घटना झंझारपुर आरएस थाना क्षेत्र के बेहट गांव के दुबर बोना टोला की है. घटना की सूचना मिलने बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.

ये भी पढे़ं-गया में 16 लाख की लूट, हथियार के बल पर दिन दहाड़े SBI में भीषण डकैती

हथियार के बल पर डकैती: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि झंझारपुर आरएस थाना के बेहट दूबर बोना मंडल टोला के पास एक दरोगा के निजी मकान में रविवार की देर रात दर्जनों की संख्या अपराधी आ धमके. बदमाशों दो गेट तोड़कर घर में घुस गये और गृहस्वामी की गर्दन पर चाकू और हथियार रखकर लाखों रुपया के जेवर समेत करीब 20 हजार रुपया नगद लूट लिये. घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौक से फरार हो गये.

जांच में जुटी पुलिस: बता दें कि, मूल रूप से थाना क्षेत्र के कैथीनियां गांव निवासी और अररिया जिला के अररिया ओपी में पदस्थापित दरोगा उमेश कुमार झा बेहट दुबरबोना में नया घर बनाये हुए हैं. जहां उनकी पत्नी और बच्चे रहतें हैं. गृह स्वामी के अनुसार अपराधी ने करीब 10 लाख के आस-पास के जेवर लूट कर ले गये. इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी. इस डकैती के खुलासे के लिए कई थानों की पुलिस जुट गई है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP