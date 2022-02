मधुबनी: बिहार में 2016 से पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) है. सूबे में शराब की खरीद-बिक्री और सेवन पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है, लेकिन बिहार के मधुबनी में शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर कारोबार को बढ़ावा देने वाले तस्करों की कमी नहीं है. ऐसे में तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार विशेष अभियान चला रही है और शराब को जब्त कर रही है. इस कड़ी में मधुबनी पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 1760 बोतल शराब के साथ तीन तस्कर को गिरफ्तार (Madhubani Police Arrested Three Smugglers With Liquor) किया है.

मिली जानकारी के अनुसार, साहरघाट थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर क्षेत्र के केरवा कुट्टी टोल के समीप पुआल से 1350 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद किया है. वहीं साहरघाट पुल के समीप से वाहन जांच के दौरान एक बाइक सवार को 110 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्कर की पहचान पकड़ी गांव निवासी रामहृदय साह के रूप में हुई है. प्रभारी थानाध्यक्ष जामुन प्रसाद ने बताया कि शराब और बाइक को जब्त कर गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है.

वहीं दूसरी तरफ मधवापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जानकीनगर के समीप से दो बाइक सवार को शराब के साथ धर दबोच लिया. गिरफ्तार तस्कर की पहचान पतौना थाना क्षेत्र के जगवन कटैया निवासी इंदल सहनी और साहरघाट निवासी पप्पू सहनी के रूप में हुई है. दोनों तस्कर के पास से पुलिस ने 300 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया है. एएसआई संतोष कुमार पाल कार्रवाई करते हुए दोनों तस्कर को शराब और बाइक के साथ गिरफतार कर लिया. थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेजा जा रहा है.

