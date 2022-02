.

बिहार में 2016 से पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) है. सूबे में शराब की खरीद और बिक्री पर कानूनी कार्यवाही का भी प्रावधान है. लेकिन बिहार के नालंदा में शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर कारोबार को बढ़ावा देने वालों की कमी नहीं है. मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा पिछले महीने तब सुर्खियों में आया था, जब 13 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई थी. इसके बावजूद जिले में अवैध शराब का कारोबार फल-फूल रहा है. दरअसल, नालंदा में शराबबंदी कितना कारगर हुआ उसका एक और नमूना सामने आया है. पिछले महीने जहरीली शराब से हुई मौत के बाद भी लोग इसके सेवन से बाज नहीं आ रहे है. ना ही पुलिस धंधेबाजो पर अंकुश लगाने में कामयाब हो पाई है. जिले में खुलेआम देसी शराब का पाउच ले जा रहे युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Youth With Liquor Video Viral In Nalanda) हो रहा है. वीडियो बिहार शरीफ प्रखंड अंतर्गत तुंगी पंचायत के तुंगी गांव का बताया जा रहा है. जहां एक युवक 3 लोगों को एक साथ जाते हुए वीडियो बना रहा है. जिसमें एक व्यक्ति हाथ में देशी शराब का 3 पाउच लिए दिख रहा है. ETV भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. देखें वीडियो...