मुधबनी: बिहार के मुधबनी (Theft In Madhubani) में एक बार फिर अज्ञात चोरों ने मंदिर को निशाना बनाते हुए अष्टधातु की मूर्ति की चोरी (Two Idols Stolen From Madhubani Temple) की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोनों मूर्तियों की कीमत लाखों रुपये में आंकी जा रही है. घटना नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित मंदिर की है. चोरों ने बीती रात मंदिर के गेट का ताला तोड़कर मंदिर में रखे तीन मूर्तियों में से दो मूर्ति चुराकर ले गए.

मां सीता और लक्ष्मण की मूर्ति चोरी: मंदिर से सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्ति की चोरी की गई है. जिसकी बाजार मूल्य लाखों में आंकी जा रही है. यह मूर्ति 135 साल पुरानी थी. मंदिर के पुजारी शिवनाथ पंडित ने बताया की वे बीती रात आरती कर मंदिर का गेट बंद करके अपने घर लौट गए थे. जब सुबह घर से वापस मंदिर को आए तो देखा कि मंदिर के गेट का ताला टूटा पड़ा है. वहीं मंदिर के अंदर का गेट भी खुला है. जिसके बाद पुजारी मंदिर के अंदर जाकर देखा तो दो मूर्ति गायब थी.

मूर्ति चोरी की सूचना पर जुटी भीड़:पुजारी ने मंदिर में चोरी की सूचना स्थानीय लोगों के साथ नगर थाना को दी. सूचना पाते ही नगर थाना पुलिस दलबल के साथ मंदिर पहुंची गयी.मंदिर से मूर्ति चोरी होने की खबर सुनकर आसपास के लोग भी मंदिर प्रांगण में पहुंचे गए. देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुटने शुरू हो गई. नगर थाना अध्यक्ष राजा ने बताया कि मंदिर से मूर्ति चोरी की घटना की जानकारी मिली है. पुलिस जांच में जुट गई है. मामले की छानबीन की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.