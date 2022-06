रोहतास: जिले में चोरों के आतंक (Crime In Rohtas) से सभी परेशान है. चोर भगवान तक को नहीं छोड़ रहे हैं. एक ही मंदिर को कई बार निशाना बनाया जा रहा है. मामला 6 जून का है जब चोरों ने जिला मुख्यालय सासाराम में नगर थाना क्षेत्र के कचहरी के पास स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर का दान पेटी ही गायब कर दिया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज ( CCTV footage of theft in Rohtas ) अब सामने आया है. इससे पहले भी इस मंदिर में कई बार चोरी की घटना हो चुकी है.

मंदिर में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने: सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे चोर बड़े आराम से आते हैं और भारी भरकम जंजीरों से काटकर दान पेटी को ही ले उड़े. दरअसल जिला मुख्यालय सासाराम में पिछले दिनों 6 जून की रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. इस वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस प्रकार पहले एक चोर आता है और दान पेटी को जिस जंजीर और ताले से लोहे के ग्रिल में बांधकर रखा गया है, उसे तोड़ देता है. फिर उसका साथी भी आता है. इसके बाद दोनों मिलकर दान पेटी को उठाकर भाग जाते हैं.

दान पेटी ले उड़े चोर: इस दौरान चोरों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई जिसके बाद पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर छानबीन कर रही है. वहीं मंदिर के कमेटी के सदस्य निरंजन उपाध्याय ने बताया कि पहले भी दो तीन बार मंदिर में चोरी की घटना हो चुकी है. बहरहाल इस मामले में नगर थानाध्यक्ष संजय सिन्हा ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर शातिरों की शिनाख्त की जा रही है. जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

"कई बार थाने में शिकायत करने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं होती है. इस बार तो चोरों ने हद ही पार कर दी. पूरी की पूरी दान पेटी को ही उठा कर ले भागे."- निरंजन उपाध्याय, सदस्य, मंदिर कमेटी

